Οι τελετές για την κηδεία του προέδρου του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος σκοτώθηκε την Κυριακή (19/5) σε συντριβή ελικοπτέρου, θα ξεκινήσουν αύριο Τρίτη από την πόλη Ταμπρίζ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο Irna.

Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον Πρόεδρο, αλλά και τα πρόσωπα που τον συνόδευαν στο ταξίδι του θα γίνει αύριο το πρωί στις 9.30 (τοπική ώρα, 08.00 ώρα Ελλάδας) στην Ταμπρίζ και στη συνέχεια οι σοροί θα μεταφερθούν στην Τεχεράνη, όπου θα συνεχιστούν οι τελετές, μεταφέρει το πρακτορείο, το οποίο επικαλείται τον υπουργό Εσωτερικών Αχμάντ Βαχιντί.

9 άτομα επέβαιναν στο ελικόπτερο

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ιρανικά δίκτυα στο μοιραίο ελικόπτερο επέβαιναν συνολικά 9 άτομα. Οι σοροί των θυμάτων εντοπίστηκαν από ιρανικά σωστικά συνεργεία σήμερα το πρωί (20/5) σε ορεινή περιοχή κοντά στην πόλη Βαρζακάν.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο κυβερνήτης της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, ο κύριος ιμάμης της περιφέρειας, καθώς και ο αρχηγός της ασφάλειας του Προέδρου και τρία μέλη του πληρώματος.

Όπως μεταφέρει η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος, οι διασώστες, αλλά και οι εργαζόμενοι ανθρωπιστικών οργανώσεων που συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του Ραϊσί και του υπουργού Εξωτερικών Αμπντολαχιάν, ξεπέρασαν τις 2.000.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ανθρωπιστικής ομάδας, δεν χρησιμοποιήθηκε εξοπλισμός ή βοήθεια από ξένες χώρες κατά τη διάρκεια της έρευνας.

BREAKING: 🇮🇷 Transfering the bodies from the helicopter crash crash pic.twitter.com/OAxSi3BwYH May 20, 2024

Τουρκικό drone εντόπισε “Πηγή Θερμότητας”

Νωρίτερα, τις πρώτες πρωινές ώρες τουρκικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένα εναέριο όχημα τύπου Akıncı εντόπισε “πηγή θερμότητας που υπάρχουν υποψίες πως είναι τα συντρίμμια ελικοπτέρου που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί” και “οι συντεταγμένες κοινοποιήθηκαν στις ιρανικές αρχές”, ανέφερε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μέσω X, μεταφορτώνοντας βίντεο θερμικής κάμερας.

Akinci UAV identifies source of heat suspected to be wreckage of helicopter carrying Iranian President Raisi and shares its coordinates with Iranian authorities pic.twitter.com/0tZtMc5oaP — Anadolu English (@anadoluagency) May 20, 2024

Δείτε φωτογραφίες από τη μεταφορά των σορών:

