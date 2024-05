Ιρανικά σωστικά συνεργεία ανέσυραν σήμερα το πρωί το πτώμα του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί και οκτώ άλλων που επέβαιναν στο ελικόπτερο που συνετρίβη χθες, Κυριακή, στο βορειοδυτικό τμήμα του Ιράν, ανακοίνωσε η Ερυθρά Ημισέληνος.

«Αυτήν την ώρα μεταφέρουμε τις σορούς των μαρτύρων στην Ταμπρίζ», την μεγαλούπολη στο βορειοδυτικό Ιράν, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο επικεφαλής της Ερυθράς Ημισελήνου Πιρχοσεΐν Κουλιβάντ, ανακοινώνοντας το τέλος των επιχειρήσεων έρευνας στο σημείο του δυστυχήματος.

The footage shows the transfer of the bodies of the martyrs by the Iranian Red Crescent Society (IRCS) and army rangers pic.twitter.com/oJtEiEc0U6