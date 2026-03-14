Ιράν: Απειλές προς τις εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή εάν πληγούν ενεργειακές υποδομές της
Τι ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί
Το Ιράν υποσχέθηκε σήμερα να επιτεθεί εναντίον εγκαταστάσεων αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή, εάν οι ενεργειακές υποδομές του πληγούν.
Σε δηλώσεις που μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί δήλωσε πως το Ιράν θα ενεργήσει προσεκτικά προκειμένου να αποφύγει να βάλει στο στόχαστρό του κατοικημένες περιοχές.
