Ιράν: Απειλές προς τις εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή εάν πληγούν ενεργειακές υποδομές της

Το Ιράν υποσχέθηκε σήμερα να επιτεθεί εναντίον εγκαταστάσεων αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή, εάν οι ενεργειακές υποδομές του πληγούν.

Σε δηλώσεις που μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί δήλωσε πως το Ιράν θα ενεργήσει προσεκτικά προκειμένου να αποφύγει να βάλει στο στόχαστρό του κατοικημένες περιοχές.