Ιράν: Αναφορές ότι ξεκινά εθελοντική εκστρατεία που δέχεται συμμετέχοντες ηλικίας 12 ετών και άνω

Μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με το ιρανικό σύστημα ασφαλείας δημοσίευσαν μια νέα εκστρατεία εγγραφής εθελοντών στην Τεχεράνη, η οποία επιτρέπει σε συμμετέχοντες ηλικίας μόλις 12 ετών να εγγραφούν για ρόλους που σχετίζονται με δραστηριότητες ασφάλειας και υποστήριξης.

Σύμφωνα με μια ανάρτηση αυτή την εβδομάδα από το Defa Press, ένα μέσο ενημέρωσης που συνδέεται με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν, γνωστές ως Basij, με τον τίτλο «Αγωνιστές της Πατρίδας για το Ιράν». Η εκστρατεία προωθείται με το ευρύτερο σύνθημα «Για το Ιράν».

Οι αξιωματούχοι περιέγραψαν την προσπάθεια ως έναν τρόπο κινητοποίησης της δημόσιας βοήθειας και αξιοποίησης των ικανοτήτων των πολιτών σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αμυντικών αποστολών, της υλικοτεχνικής υποστήριξης και των εργασιών ανακούφισης.

Το Defa Press ανέφερε ότι άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω είναι επιλέξιμα για εγγραφή στην καμπάνια.

Πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την πρωτοβουλία εμφανίστηκαν σε ένα βίντεο κλιπ που κοινοποιήθηκε από το Tasnim News, ένα ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Το απόσπασμα, το οποίο φαίνεται να προέρχεται από την κρατική ραδιοτηλεοπτική εκπομπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRIB) του Ιράν, η οποία συζητά το πρόγραμμα, περιγράφει διάφορους πιθανούς ρόλους για τους εθελοντές.

Μεταξύ των θέσεων που αναφέρονται είναι η συμμετοχή σε «περιπολίες πληροφοριών», επιχειρησιακές περιπολίες και καθήκοντα σημείων ελέγχου, γεγονός που υποδηλώνει ότι ορισμένοι εθελοντές θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που συνδέονται με την παρακολούθηση ή τις τοπικές επιχειρήσεις ασφαλείας.

Το Ιράν βασιζόταν στο παρελθόν σε δομές μαζικής κινητοποίησης που συνδέονταν με τα παραστρατιωτικά του δίκτυα, ιδίως την Basij, η οποία λειτουργεί υπό το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και ιστορικά έχει στρατολογήσει εθελοντές τόσο για ρόλους πολέμου όσο και για ρόλους εσωτερικής ασφάλειας.