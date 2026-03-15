Ιράν: «500 συλλήψεις κατηγορούμενων για παροχή πληροφοριών σε εχθρούς» λέει ο αρχηγός της αστυνομίας

Το Ιράν συνέλαβε 500 άτομα που κατηγορούνται για ανταλλαγή πληροφοριών με εχθρούς, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο αρχηγός της αστυνομίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι μισές από αυτές τις υποθέσεις αφορούσαν σοβαρά περιστατικά, «συμπεριλαμβανομένων ατόμων που παρείχαν πληροφορίες για την επίθεση σε στόχους και ατόμων που τράβηξαν βίντεο από τις τοποθεσίες των επιθέσεων και τα έστειλαν», δήλωσε ο Ahmadreza Radan σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με το πότε πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις.

Νωρίτερα, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν δεκάδες συλλήψεις σε διάφορες περιοχές την Κυριακή.

Στο βορειοδυτικό Ιράν, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι 20 άτομα συνελήφθησαν με την κατηγορία της επαρχιακής εισαγγελίας ότι έστειλαν στο Ισραήλ στοιχεία για την τοποθεσία των στρατιωτικών και ασφαλιστικών περιουσιακών στοιχείων του Ιράν.

Στο βορειοανατολικό Ιράν, το οποίο έχει παραμείνει σχετικά ανέγγιχτο από τις αεροπορικές επιδρομές, το Tasnim ανέφερε τη σύλληψη 10 ατόμων, με ορισμένα να κατηγορούνται για συλλογή πληροφοριών σχετικά με ευαίσθητες τοποθεσίες και οικονομικές υποδομές.