ΗΠΑ: Viral διάσωση σε λούνα παρκ – Άνδρας έσωσε παιδί που περπατούσε σε ράγες τρένου (βίντεο)

Σοκ και δέος προκάλεσε στις ΗΠΑ ένα περιστατικό που σημειώθηκε το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, σε λούνα παρκ στο Χέρσεϊ της Πενσιλβάνια. Ένα μικρό παιδί εντοπίστηκε να περπατά ολομόναχο πάνω στις ράγες του τρένου του πάρκου, σε ύψος περίπου έξι μέτρων. Την κρίσιμη στιγμή, ένας επισκέπτης έδειξε απίστευτη αυτοθυσία, πηδώντας στις ράγες για να το σώσει.

Το βίντεο που έγινε viral δείχνει το παιδί να κινείται στη γραμμή του Capital BlueCross Monorail, ενός τρένου που συνήθως μεταφέρει τους επισκέπτες προσφέροντας ξενάγηση στο πάρκο. Οι παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να το καθοδηγήσουν προς ένα κοντινό κτίριο, όπου ένας άνδρας περίμενε με τα χέρια ανοιχτά για να το πιάσει.

«Πήγαινε σε αυτόν τώρα!» ακούγεται να φωνάζει κάποιος, λίγο πριν ο άνδρας αποφασίσει να πηδήξει πάνω στις ράγες. Στιγμές αργότερα, το αγόρι βρίσκεται ασφαλές στην αγκαλιά του.

Σύμφωνα με το ABC 7, οι γονείς του παιδιού το είχαν δηλώσει αγνοούμενο γύρω στις 5 το απόγευμα. Όσο οι αρχές το αναζητούσαν, εκείνο είχε μπει στον χώρο ασφαλείας της διαδρομής του τρένου. Τελικά, η άμεση αντίδραση του επισκέπτη απέτρεψε τα χειρότερα.

Το περιστατικό πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στα social media. Οι χρήστες αποθέωσαν τον άγνωστο άνδρα, χαρακτηρίζοντάς τον ήρωα, ενώ παράλληλα εξέφρασαν ανησυχία για τα σοβαρά κενά ασφαλείας στο πάρκο. «Δόξα τω Θεώ που έσωσε αυτό το αγόρι! Είναι αδιανόητο ένα παιδί να μπορούσε να βρεθεί εκεί χωρίς να το αντιληφθεί το προσωπικό», έγραψε κάποιος.

Άλλος σχολίασε: «Μερικοί ήρωες δεν φορούν κάπα», ενώ ένας τρίτος πρόσθεσε: «Στοιχηματίζω ότι αυτός ο άντρας είναι πατέρας, γιατί δεν το σκέφτηκε καν και έδρασε αμέσως».