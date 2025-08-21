Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ινδία: Τρόμος σε λούνα παρκ – Περιστρεφόμενος δίσκος έπεσε από τα 15 μέτρα – 4 τραυματίες, οι 2 παιδιά (βίντεο)

Έρευνα για να διαπιστωθεί αν το παιχνίδι είχε περάσει τους ελέγχους ασφαλείας

DEBATER NEWSROOM

Ένα τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή 17/8 σε λούνα παρκ στην Ινδία, με ένα παιχνίδι και συγκεκριμένα έναν περιστρεφόμενο δίσκο να πέφτει στο κενό από ύψος 15 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άτομα.

Το σοκαριστικό περιστατικό έγινε στην περιοχή Ναβσάρι της Ινδίας και καταγράφηκε σε βίντεο, που δείχνουν τη στιγμή που το παιχνίδι αρχίζει να πέφτει για άγνωστο λόγο και να καταλήγει στο έδαφος.

Μάλιστα, βίντεο ακούγονται τα ουρλιαχτά των ανθρώπων αλλά και ο ισχυρός θόρυβος που προκλήθηκε από την πτώση του παιχνιδιού.

Από το ατύχημα στο λούνα παρκ τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, εκ των οποίων δύο παιδιά, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Την ίδια ώρα, είναι σε εξέλιξη έρευνα από την αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε περάσει τους ελέγχους ασφαλείας και αν υπήρχε άδεια λειτουργίας του.

