ΗΠΑ: Τα στρατεύματα είναι έτοιμα να ξαναρχίσουν τις μάχες εάν η συμφωνία δεν υλοποιηθεί

Ο ανώτατος στρατηγός των ΗΠΑ δήλωσε ότι τα αμερικανικά στρατεύματα είναι έτοιμα να ξαναρχίσουν τις μάχες εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να παρουσιάσει τον πόλεμο ως μια αποφασιστική νίκη εναντίον του Ιράν.

«Ελπίζουμε ότι το Ιράν θα επιλέξει μια διαρκή ειρήνη», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου του Πενταγώνου ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου Στρατού.

«Μια κατάπαυση του πυρός ισοδυναμεί με παύση και η κοινή δύναμη παραμένει έτοιμη, εάν διαταχθεί ή κληθεί, να επαναλάβει τις πολεμικές επιχειρήσεις, με την ίδια ταχύτητα και ακρίβεια που έχουμε επιδείξει τις τελευταίες 38 ημέρες».