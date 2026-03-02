ΗΠΑ: Στους 6 οι νεκροί στρατιώτες από τις επιθέσεις του Ιράν στη Μέση Ανατολή

Στους έξι ανέβηκε ο τραγικός απολογισμός των νεκρών στρατιωτών σε επιχειρήσεις στο Ιράν όπως ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ το βράδυ της Δευτέρας 2/3.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) ανασύρθηκαν οι σοροί δυο ακόμα στρατιωτών που σκοτώθηκαν στις μάχες με το Ιράν και στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

CENTCOM Update



TAMPA, Fla. – As of 4 pm ET, March 2, six U.S. service members have been killed in action. U.S. forces recently recovered the remains of two previously unaccounted for service members from a facility that was struck during Iran's initial attacks in the region.…— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

«Μέχρι τις 4 μ.μ. ET, 2 Μαρτίου, έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί εν μέσω μάχης. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανέκτησαν πρόσφατα τα λείψανα δύο προηγουμένως αγνοούμενων στρατιωτικών από μια εγκατάσταση που επλήγη κατά τη διάρκεια των αρχικών επιθέσεων του Ιράν στην περιοχή.

Οι σημαντικές πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται. Οι ταυτότητες των πεσόντων αποκρύπτονται μέχρι 24 ώρες μετά την ειδοποίηση των συγγενών» αναφέρει η ανακοίνωση.