ΗΠΑ: Στους 6 οι νεκροί στρατιώτες από τις επιθέσεις του Ιράν στη Μέση Ανατολή

Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση

ΗΠΑ: Στους 6 οι νεκροί στρατιώτες από τις επιθέσεις του Ιράν στη Μέση Ανατολή
EPA
Γεράσιμος Λυμπέρης

Στους έξι ανέβηκε ο τραγικός απολογισμός των νεκρών στρατιωτών σε επιχειρήσεις στο Ιράν όπως ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ το βράδυ της Δευτέρας 2/3.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) ανασύρθηκαν οι σοροί δυο ακόμα στρατιωτών που σκοτώθηκαν στις μάχες με το Ιράν και στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται.

«Μέχρι τις 4 μ.μ. ET, 2 Μαρτίου, έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί εν μέσω μάχης. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανέκτησαν πρόσφατα τα λείψανα δύο προηγουμένως αγνοούμενων στρατιωτικών από μια εγκατάσταση που επλήγη κατά τη διάρκεια των αρχικών επιθέσεων του Ιράν στην περιοχή.

Οι σημαντικές πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται. Οι ταυτότητες των πεσόντων αποκρύπτονται μέχρι 24 ώρες μετά την ειδοποίηση των συγγενών» αναφέρει η ανακοίνωση.

