Στους δρόμους των ΗΠΑ βγήκαν το Σάββατο 5/4 χιλιάδες Αμερικανοί πολίτες, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους τόσο στην Ουάσινγκτον, όσο και στην Φλόριντα αλλά και σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ. «Ο Τραμπ, ο Μασκ και οι δισεκατομμυριούχοι κολλητοί τους ενορχηστρώνουν μια ολομέτωπη επίθεση στην οικονομία μας και τα βασικά μας δικαιώματα – με τη βοήθεια του Κογκρέσου σε κάθε βήμα» αναφέρουν οι οργανώσεις που βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τους δασμούς που επέβαλλε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Thousands are walking down 5th Avenue in New York City. Trump protest. pic.twitter.com/hnS76IuElg