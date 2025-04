Βίντεο που δείχνει αμερικανικό βομβαρδισμό στην Υεμένη, κατά τον οποίο, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, σκοτώνονται δεκάδες μαχητές του κινήματος των Χούθι δημοσιοποίησε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, συνοδεύοντάς το, μάλιστα, με ένα σαρκαστικό “ουπς”.

Συγκεκριμένα, το βίντεο δείχνει από ψηλά δεκάδες ανθρώπους που έχουν σχηματίσει κύκλο, προτού πέσει βόμβα, με την κάμερα να καταγράφει την έκρηξη, τον πυκνό καπνό και κατόπιν εικόνες του σημείου που επλήγη, όπου δεν έχει απομείνει τίποτα, καθώς διακρίνονται μόνο μερικά οχήματα σε μικρή απόσταση.

These Houthis gathered for instructions on an attack. Oops, there will be no attack by these Houthis! They will never sink our ships again! Donald Trump Truth Social 04/04/25 05:40 PM pic.twitter.com/zafEdKwKtM

«Αυτοί οι Χούθι είχαν συγκεντρωθεί για να λάβουν διαταγές για μια επίθεση», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ πάνω από το βίντεο.

«Ουπς, δεν θα γίνει καμιά επίθεση από αυτούς τους Χούθι! Δεν θα βυθίσουν ποτέ πλοία μας ξανά!», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση του Τραμπ δεν περιελάμβανε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την επιχείρηση.

Αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης που ανήκουν στους Χούθι ανέφεραν πολλούς θανάτους σε δεκάδες πλήγματα αυτή την εβδομάδα για τα οποίες κατηγόρησαν τις ΗΠΑ.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ υποσχέθηκε να συνεχίσει να χτυπά τους Χούθι έως ότου η «τρομοκρατική ομάδα» της Υεμένης σταματήσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι Χούθι ισχυρίζονται ότι 67 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις 15 Μαρτίου, όταν οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών.

Την Τρίτη, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ εξέφρασε ικανοποίηση για πάνω από «200 επιτυχή πλήγματα» εναντίον των ανταρτών της Υεμένης, καθώς η ένταση έχει αυξηθεί κατακόρυφα από τα μέσα Μαρτίου ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το κίνημα, που θεωρείται ότι υποστηρίζεται από το Ιράν.

Η Ουάσιγκτον εξάλλου ανακοίνωσε στην αρχή της εβδομάδας πως στέλνει δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή.

Οι Χούθι άρχισαν να βάζουν στο στόχαστρο με πυραύλους και drones την εμπορική ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα περίπου έναν μήνα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023, εμποδίζοντας την πρόσβαση στη Διώρυγα του Σουέζ, από όπου διερχόταν ως πέρυσι περί το 12% της παγκόσμιας θαλάσσιας εμπορικής κίνησης. Λένε πως βάζουν στο στόχαστρο πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους.

Σχολιάζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βίντεο με την επίθεση σε μαχητές των Χούθι, όπως υποστηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος, αρκετοί χρήστες αναφέρουν πως ο Τραμπ έχει χτυπήσει άμαχους πολίτες οι οποίοι συνηθίζουν να συγκεντρώνονται όταν πρόκειται για γιορτές ή για να καλωσορίσουν μια άλλη φυλή της Υεμένης.

