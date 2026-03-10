ΗΠΑ: Ο Τζέι Ντι Βανς υποδέχθηκε το πτώμα του έβδομου Αμερικανού στρατιώτη που σκοτώθηκε στη Μέση Ανατολή (βίντεο)

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συμμετείχε χθες Δευτέρα σε σύντομη τελετή για την επιστροφή του πτώματος έβδομου Αμερικανού στρατιωτικού πεσόντος στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, στον διάδρομο αποπροσγειώσεων της βάσης Ντόβερ της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, στις ανατολικές ΗΠΑ.

Τον συνόδευσαν ο αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας πτέραρχος Νταν Κέιν καθώς το πτώμα μεταφέρθηκε από μεταγωγικό αεροσκάφος σε νεκροφόρα.

Ο λοχίας Μπέντζαμιν Πένιγκτον, 26 ετών, σκοτώθηκε σε πλήγμα του Ιράν εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, ανέφεραν οι αμερικανικές αρχές.

Τα άλλα έξι θύματα, πέντε άνδρες και γυναίκα, ήταν έφεδροι ανεπτυγμένοι στο Κουβέιτ, που σκοτώθηκαν σε πλήγμα ιρανικού drone εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής θέσης στο λιμάνι Σουάιμπα.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρέστη το Σάββατο σε σύντομη τελετή επιστροφής των λειψάνων τους στις ΗΠΑ, επίσης στη βάση της USAF στο Ντόβερ.

Ο Τζέι Ντι Βανς ήταν παρών, όπως και οι Πιτ Χέγκσεθ και Νταν Κέιν.