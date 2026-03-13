ΗΠΑ: Νεκρά τα έξι μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους KC-135 που έπεσε στο Ιράκ – “Δεν έπεσε ούτε από φίλια ούτε από εχθρικά πυρά”
"Η πτώση δεν οφείλεται σε κατάρριψη" αναφέρει η ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ
Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια διάσωσης έξι μελών του πληρώματος του αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135, το οποίο κατέπεσε στο Ιράκ, καθώς όλοι έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκροί, όπως τόνισε σε ανάρτησή της Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) που ενημερώνει για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το αεροσκάφος χάθηκε ενώ πετούσε πάνω από φίλο εναέριο χώρο στις 12 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Epic Fury στην Μέση Ανατολή.
«Οι συνθήκες του περιστατικού είναι υπό έρευνα, ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά ή πυρά από φίλιες δυνάμεις».
Οι ταυτότητες των στρατιωτών θα αποκαλυφθούν 24 ώρες μετά την ενημέρωση των συγγενών τους.
