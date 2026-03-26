ΗΠΑ: Ιρανικός πύραυλος πέρασε ξυστά από αμερικανικό F-18 (Βίντεο)

Για 27η ημέρα συνεχίζονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εντείνει καθημερινά τις επιθέσεις στις ΗΠΑ με πυραύλους και drones.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα βίντεο όπου το Ιράν με πύραυλου εδάφους – αέρος βρίσκει στόχο την ουρά ενός F/A-18E Super Hornet του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Το αεροσκάφος σώθηκε από το σύστημα αυτοάμυνας, καθώς τελευταία στιγμή εκτόξευσε φωτοβολίδες, καθώς το πλησίαζε ο πύραυλος.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη (26/03) διέψευσε τον ισχυρισμό του Ιράν ότι κατέρριψε ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-18.

BREAKING: Footage shows a close call as a surface-to-air missile explodes near the tail of a U.S. Navy F/A-18E Super Hornet near Chabahar in southeast Iran. The aircraft’s self-protection system appears to have saved it from being hit, deploying flares at the last moment as the… pic.twitter.com/adi1niHNbT March 26, 2026

Η CENTCOM, σε ανακοίνωσή της, τόνισε ότι το IRGC ισχυρίστηκε πως χρησιμοποίησε νέα, προηγμένα συστήματα αεράμυνας για να καταρρίψει το αμερικανικό αεροσκάφος πάνω από την Τσαμπαχάρ, προσθέτοντας: «Κανένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος δεν έχει καταρριφθεί από το Ιράν».

Το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι καταρρίφθηκε ένα μαχητικό αεροσκάφος F-18.