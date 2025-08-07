ΗΠΑ: Ελικόπτερο έπεσε σε πλοιάριο στον ποταμό Μισισιπή και συνετρίβη – Δυο νεκροί (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές των ΗΠΑ την Πέμπτη 7/8 καθώς ένα ελικόπτερο έπεσε πάνω σε ένα φορτηγό πλοίο στον ποταμό Μισισιπή και συνετρίβη.

Οι πρώτες αναφορές δείχνουν ότι η συντριβή σημειώθηκε στην κομητεία Σεντ Τσαρλς του Μιζούρι, ενώ οι Αρχές κάνουν λόγο για δυο νεκρούς.

WATCH: Video shows fire as helicopter crashes into barge at Mississippi River in West Alton, Missouri; casualties unclear. pic.twitter.com/EBksLLHrXL— AZ Intel (@AZ_Intel_) August 7, 2025