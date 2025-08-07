ΗΠΑ: Ελικόπτερο έπεσε σε πλοιάριο στον ποταμό Μισισιπή και συνετρίβη – Δυο νεκροί (Βίντεο)
Σοκάρουν οι εικόνες
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές των ΗΠΑ την Πέμπτη 7/8 καθώς ένα ελικόπτερο έπεσε πάνω σε ένα φορτηγό πλοίο στον ποταμό Μισισιπή και συνετρίβη.
Οι πρώτες αναφορές δείχνουν ότι η συντριβή σημειώθηκε στην κομητεία Σεντ Τσαρλς του Μιζούρι, ενώ οι Αρχές κάνουν λόγο για δυο νεκρούς.
WATCH: Video shows fire as helicopter crashes into barge at Mississippi River in West Alton, Missouri; casualties unclear. pic.twitter.com/EBksLLHrXL— AZ Intel (@AZ_Intel_) August 7, 2025
Όπως φαίνεται το ελικόπτερο χτύπησε σε καλώδια ηλεκτροδότησης πριν συντριβεί σε μια φορτηγίδα κοντά στις εγκαταστάσεις Melvin Price Locks and Dam στην πλευρά του ποταμού του Μιζούρι.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις