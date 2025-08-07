Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΗΠΑ: Ελικόπτερο έπεσε σε πλοιάριο στον ποταμό Μισισιπή και συνετρίβη – Δυο νεκροί (Βίντεο)

DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:38

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές των ΗΠΑ την Πέμπτη 7/8 καθώς ένα ελικόπτερο έπεσε πάνω σε ένα φορτηγό πλοίο στον ποταμό Μισισιπή και συνετρίβη.

Οι πρώτες αναφορές δείχνουν ότι η συντριβή σημειώθηκε στην κομητεία Σεντ Τσαρλς του Μιζούρι, ενώ οι Αρχές κάνουν λόγο για δυο νεκρούς.

Όπως φαίνεται το ελικόπτερο χτύπησε σε καλώδια ηλεκτροδότησης πριν συντριβεί σε μια φορτηγίδα κοντά στις εγκαταστάσεις Melvin Price Locks and Dam στην πλευρά του ποταμού του Μιζούρι.

