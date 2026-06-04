Το «JALLA» της Antigoni εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες ψηφιακές επιτυχίες της χρονιάς, μεταφέροντας τη δυναμική της συμμετοχής της στη Eurovision 2026 ως εκπρόσωπος της Κύπρου στα κορυφαία μουσικά platforms της Ευρώπης. Το τραγούδι κατάφερε να ξεχωρίσει τόσο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού όσο και μετά το τέλος του, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις σε Spotify, Apple Music, Shazam και Deezer.

Αναλυτικά τι αναφέρει η ανακοίνωση από την εταιρεία της

Το «JALLA» της Antigoni εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες digital επιτυχίες της χρονιάς, μεταφέροντας τη δυναμική της συμμετοχής της στη Eurovision 2026 ως εκπρόσωπος της Κύπρου στα μεγαλύτερα μουσικά platforms της Ευρώπης. Το τραγούδι κατάφερε να ξεχωρίσει τόσο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού όσο και μετά το τέλος του, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις σε Spotify, Apple Music, Shazam και Deezer.

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Στο Spotify, το «JALLA» κατέκτησε την #1 θέση σε Κύπρο και Ελλάδα, ενώ βρέθηκε στο Top 20 χωρών όπως η Βουλγαρία, η Λιθουανία, το Ισραήλ, η Αυστρία, η Φινλανδία, η Δανία, η Ισλανδία και η Ρουμανία.

Αντίστοιχα, στο Apple Music έφτασε επίσης στο #1 σε Κύπρο και Ελλάδα, καταγράφοντας παράλληλα κορυφαίες θέσεις σε Βουλγαρία, Μάλτα, Αυστρία και Λιθουανία.

Η απήχηση του τραγουδιού αποτυπώθηκε και στο Shazam, όπου έφτασε έως το #3 στην Ελλάδα και το #6 στην Ιταλία, ενώ σημείωσε σημαντικές επιδόσεις σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Αυστρία.

Στο Deezer, το «JALLA» κατέγραψε κορυφαίες θέσεις όπως το #2 στη Βουλγαρία, το #7 στη Φινλανδία και το #8 στην Κροατία, με παρουσία σε δεκάδες ακόμη charts της Ευρώπης.

Με πρώτες θέσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και σημαντική παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες, το «JALLA» επιβεβαίωσε τη διεθνή δυναμική του, μετατρέποντας τη συμμετοχή της Αντιγόνης στη Eurovision σε μία πανευρωπαϊκή digital επιυχία!

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Βρείτε το τραγούδι «JALLA» σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα: https://antigoni.lnk.to/JALLA.

Το “JALLA” συνέχισε το εντυπωσιακό του ταξίδι με δύο remixes μια ολοκαίνουργια Afro-house διασκευή με την παραγωγό Gigi και μια αραβική εκδοχή σε συνεργασία με τον Oualid.

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Το «Antigoni x Oualid – JALLA (Arabic remix)» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα: https://antigonioualid.lnk.to/JALLAArabicRemix.

Το «JALLA (Afro-house rework)» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα: https://antigonigigi.lnk.to/JALLARemix.

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Η εμφάνιση της Antigoni στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026: