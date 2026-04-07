ΗΠΑ: Εκτοξεύτηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης στο Ιράν

Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως εκτόξευσαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης μονής κατεύθυνσης στο Ιράν κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury.

Η CENTCOM έγραψε ιστορία πριν από ένα μήνα, όταν άρχισε να χρησιμοποιεί για πρώτη φορά χαμηλού κόστους μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναέριας επίθεσης σε μάχη.

«Σήμερα, εκατοντάδες αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι πλήρως ενσωματωμένα σε επιθετικές και αμυντικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Αυτές οι πλατφόρμες λειτουργούν στον αέρα, στη θάλασσα, κάτω από τη θάλασσα και στο έδαφος, υποστηρίζοντας τους στρατιωτικούς μας στόχους», δήλωσε ο Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της CENTCOM.