Reuters: Η ΕΕ θα επεκτείνει τις κυρώσεις κατά του Ιράν σε όσους θεωρούνται «υπεύθυνοι» για το μπλοκάρισμα του Ορμούζ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επεκτείνει τα κριτήρια των κυρώσεων κατά του Ιράν ώστε να συμπεριλάβει όσους ευθύνονται για το μπλοκάρισμα του Στενού του Ορμούζ, δήλωσαν στο Reuters δύο ανώνυμοι διπλωμάτες της ΕΕ.

«Υπήρξε πολιτική συμφωνία μεταξύ των πρεσβευτών ότι πράγματι θα αλλάζαμε τα κριτήρια στο καθεστώς κυρώσεων του Ιράν, ώστε να μπορέσουμε επίσης να απαριθμήσουμε τα άτομα και τις οντότητες που ευθύνονται για την παρεμπόδιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ», δήλωσε ένας από τους διπλωμάτες.

Μια δεύτερη διπλωματική πηγή δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα χρειαστεί μερικές εβδομάδες για να προετοιμάσει τυχόν νέες καταχωρίσεις.

Η υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την επιβολή κυρώσεων σε άτομα και εταιρείες, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χειρίζεται τους περιορισμούς σε ολόκληρο τον τομέα.

Η Τεχεράνη έκλεισε το στενό μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η κίνηση αυτή διέκοψε περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Τον Ιανουάριο, η ΕΕ χαρακτήρισε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ως «τρομοκρατική οργάνωση» και τον Μάρτιο συμπεριέλαβε στον κατάλογο Ιρανούς αξιωματούχους, κατηγορώντας τους για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Περισσότερα από δώδεκα δεξαμενόπλοια διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ, αφότου το Ιράν ανακοίνωσε για λίγο το άνοιγμα του την Παρασκευή, αλλά η εκεχειρία τέθηκε σε κίνδυνο όταν οι ΗΠΑ κατέσχεσαν ένα ιρανικό φορτηγό πλοίο, καθώς διατηρούσε τον δικό του ναυτικό αποκλεισμό, αυτή τη φορά σε ιρανικά λιμάνια.