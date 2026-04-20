Αν Χάθαγουεϊ: Η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο σύμφωνα με το People

Η διάσημη ηθοποιός Αν Χάθαγουεϊ ποζάρει ως η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο στο νέο εξώφυλλο του People.

Η Αν Χάθαγουεϊ συγκαταλέγεται εδώ και χρόνια στις πιο ταλαντούχες και αναγνωρίσιμες παρουσίες του κινηματογράφου. Έγινε ευρέως γνωστή με το The Princess Diaries, ενώ στη συνέχεια ξεχώρισε με συμμετοχές σε ταινίες όπως το Brokeback Mountain και το Becoming Jane. Παράλληλα, πρωταγωνίστησε σε μεγάλες παραγωγές όπως το Alice in Wonderland και το Les Misérables, για το οποίο τιμήθηκε με Όσκαρ.

Για τη φετινή χρονιά, η ηθοποιός έχει ένα ιδιαίτερα γεμάτο πρόγραμμα, με πέντε νέες ταινίες να βρίσκονται προ των πυλών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει και η πολυαναμενόμενη συνέχεια The Devil Wears Prada 2, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την 1η Μαΐου.

Μία εμπειρία γεμάτη συγκίνηση ήταν η επιστροφή στον ρόλο της Andy Sachs, 20 χρόνια μετά, δίπλα στις Meryl Streep, Emily Blunt και Stanley Tucci. «Ήταν απλώς όμορφο. Ήταν χαρά», λέει στη συνέντευξή της στο People για το «The Devil Wears Prada 2».

«Μερικές φορές σκέφτεσαι: Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω σε εκείνη τη στιγμή με όσα ξέρω τώρα». Αυτή τη φορά όμως βρίσκομαι ξανά με τους ίδιους ανθρώπους, στον ίδιο κόσμο, αλλά με περισσότερη εμπειρία και οπτική» πρόσθεσε η Αν Χάθαγουεϊ.

Η 43χρονη σταρ, που πέρασε τα παιδικά της χρόνια στο Νιου Τζέρσι, τονίζει ότι σημαντικό ρόλο στη σταθερότητά της παίζει ο σύζυγός της, Adam Shulman. Με τον γνωστό σχεδιαστή κοσμημάτων και παραγωγό είναι μαζί εδώ και 13 χρόνια, έχοντας δημιουργήσει μια οικογένεια με τους δύο γιους τους, τον Jonathan και τον Jack, οι οποίοι της θυμίζουν να κρατά τα πόδια της στη γη.

Ωστόσο η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι η επιτυχία δεν σημαίνει στασιμότητα. «Είσαι πάντα σε ένα λεπτό σημείο. Πέφτεις και ξανασηκώνεσαι», λέει. «Αλλά το αγαπώ αυτό. Μου αρέσει το ρίσκο. Αυτό που ελπίζω είναι, αν είμαι αρκετά τυχερή και συνεχίσω να δουλεύω, κάποια στιγμή να κοιτάξω πίσω και να πω: “Τα κατάφερα”».