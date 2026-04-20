Γιαννακόπουλος: «Για πάρα πολλούς λόγους προτιμώ τον Ολυμπιακό στα πλέι οφ»

Τη δική του προτίμηση στον αντίπαλο του Παναθηναϊκού AKTOR εφόσον προκριθεί στα playoffs της Euroleague έδειξε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε σε live του στο Instagram «για πάρα πολλούς λόγους προτιμώ τον Ολυμπιακό. Σε πέντε παιχνίδια δεν μπορεί να μας περάσει, ούτε μία στο τρισεκατομμύριο, ενώ σε ένα ματς πολλά μπορούν να γίνουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να τους πετάξουμε έξω μια και καλή, καναπέδες έχουμε πολλούς».