Βόρεια Καρολίνα: Πυροβολισμοί σε πάρκο – Αναφορές για πολλά θύματα (Βίντεο)

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Βόρεια Καρολίνα, καθώς οι αρχές διερευνούν αναφορές για ένοπλη επίθεση σε πάρκο στο Γουίνστον-Σάλεμ.

Όπως μεταδίδει το wsaw.com, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ο αριθμός των θυμάτων, ενώ η αστυνομία επισημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επεισόδιο ξεκίνησε λίγο πριν τις 10 το πρωί (τοπική ώρα) ως καβγάς και γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο, καταλήγοντας σε πυροβολισμούς, την ώρα που οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν προς την περιοχή.

WINSTON-SALEM, N.C. — The NC SBI is currently responding to a shooting on Robinhood Road near Jefferson Middle School. The shooting is NOT at the school but in Leinbach Park. The school is now clear and open again if you need to pick up your children. Several people have been… pic.twitter.com/OO888eV3Ut— NC SBI (@SBI1937) April 20, 2026

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν γνωρίζουν πόσα άτομα εμπλέκονται στο περιστατικό.