ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κτίριο που στεγάζει συναγωγή – Ακούστηκαν πυροβολισμοί

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές των ΗΠΑ καθώς ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κτίριο που στεγάζει συναγωγή στο Μισιγκαν.

Η αστυνομία κλήθηκε για «ενεργό περιστατικό πυροβολισμών» μετά την πτώση φορτηγού σε εβραϊκή συναγωγή στο Γουέστ Μπλούμφιλντ όπως αναφέρει το clickondetroit.com.

Συγκεκριμένα, η αστυνομία του Μίσιγκαν δήλωσε ότι ένα «ενεργό περιστατικό πυροβολισμών» συνέβη νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, 12 Μαρτίου 2026, στο Temple Israel στην οδό Walnut Lake Road 5725 στο West Bloomfield Township, κοντά στη διασταύρωση των δρόμων Walnut Lake και Drake. BREAKING – Police responding to active shooter at Temple Israel Synagogue in West Bloomfield, Michigan, shortly after active shooter shot and killed at Old Dominion University in Norfolk, Virginia



Αστυνομικές πηγές πιστεύουν ότι ένα φορτηγό έπεσε σκόπιμα στο κτίριο και στη συνέχεια έπιασε φωτιά. Ο καπνός στο σημείο προέρχεται από αυτό το όχημα.

Δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για πιθανούς τραυματισμούς. Το Temple Israel είναι μια εβραϊκή συναγωγή που διαθέτει νηπιαγωγείο και μεγάλο εκκλησίασμα. Η αστυνομία έχει ζητήσει από όλους να αποφεύγουν την περιοχή.