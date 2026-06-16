ΗΠΑ: Άμεση άρση κυρώσεων στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου μετά την υπογραφή συμφωνίας

Nα επανεκκινήσει άμεσα τις πωλήσεις πετρελαίου και καυσίμων μέσα στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης θα επιτρέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, προσφέροντας ένα άμεσο οικονομικό κίνητρο για την αποκλιμάκωση της κρίσης στην Τεχεράνη, όπως αναφέρουν πρόσωπα που γνωρίζουν το περιεχόμενο της συμφωνίας που επικαλείται η Wall Street Journal.

Αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ η διάταξη για απαλλαγή από τις αμερικανικές κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου. Επίσης καλύπτει και τις απαραίτητες υπηρεσίες που συνδέονται με το εμπόριο πετρελαίου, όπως τραπεζικές συναλλαγές, μεταφορές και ασφαλιστικές καλύψεις.

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Επίσης, η μη κυβερνητική οργάνωση United Against Nuclear Iran (UANI), ανακοίνωσε ότι ένα ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο που μεταφέρει αργό πετρέλαιο αναχώρησε από το λιμάνι του Τσαμπαχάρ, διέσχισε τον αμερικανικό αποκλεισμό και έπλεε την Τρίτη προς την έξοδο του Κόλπου του Ομάν με ενεργοποιημένο το σύστημα εντοπισμού του. Πρόκειται για το πρώτο τέτοιο περιστατικό από την έναρξη του αποκλεισμού των ΗΠΑ τον Απρίλιο.

Την Τρίτη (16/06), ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι θα λάβει άμεση ελάφρυνση το Ιράν από τις κυρώσεις σχετικά με τις πωλήσεις πετρελαίου, ενώ η διατήρηση αυτής της ελάφρυνσης θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η Τεχεράνη θα ανταποκρίνεται στις αμερικανικές απαιτήσεις σε ζητήματα όπως το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ωστόσο η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση στα δισεκατομμύρια δολάρια δεσμευμένων κεφαλαίων που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό.