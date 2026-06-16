Αυτά είναι 10 από τα σημεία του μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν

Στο φως της δημοσιότητας έφερε το ισραηλινό Channel 12 δέκα από τα σημεία του μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Μεταξύ των κύριων σημείων του μνημονίου κατανόησης είναι η παύση των «εχθροπραξιών» και στον Λίβανο, η δέσμευση για επίλυση του ζητήματος της διάθεσης του εμπλουτισμένου ουρανίου στο μέλλον και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Στενό του Ορμούζ.

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Μετά την υπογραφή αυτής της συμφωνίας-πλαισίου, οι ΗΠΑ και το Ιράν δεσμεύονται να συζητήσουν για 60 ημέρες μια τελική συμφωνία που θα περιλαμβάνει και το πυρηνικό πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, τα δέκα σημεία του μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν έχουν ως εξής:

1)Το Ιράν, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα σταματήσουν τις εχθροπραξίες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου

2)Το Ιράν επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει ή αποκτήσει πυρηνικά όπλα

3)ΗΠΑ και Ιράν δεσμεύονται να επιλύσουν το ζήτημα της διάθεσης εμπλουτισμένου ουρανίου

4)ΗΠΑ και Ιράν θα συζητήσουν το ζήτημα του εμπλουτισμού και τις πυρηνικές ανάγκες του Ιράν

5)Το Ιράν θα διατηρήσει το status quo στο πυρηνικό του πρόγραμμα όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις

6)Οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις και δεν θα αυξήσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

7)Το Ιράν θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ, δωρεάν, για 60 ημέρες.

8)Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να διαθέσουν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία προς χρήση μετά την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας

9)Εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους εντός 30 ημερών και θα άρουν όλες τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν.

10)Οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει ένα σχέδιο για τη δημιουργία ενός ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν.

ΗΠΑ και Ιράν: Θα ξεκινήσουν “επί της ουσίας” συνομιλίες την Παρασκευή στην Ελβετία

Οι ΗΠΑ και το Ιράν θα υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία το πρωτόκολλο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το οποίο αποτελεί την αφετηρία για τις δίμηνες διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν, με πρώτο βήμα το πολυαναμενόμενο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Η τελετή θα φιλοξενηθεί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Μπιούργκενστοκ, που βλέπει στη λίμνη της Λουκέρνης, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας σήμερα. Η περιοχή αυτή, στην κεντρική Ελβετία, είναι δύσκολα προσβάσιμη και επομένως μπορεί να ελεγχθεί ευκολότερα. Το Μπιούργκενστοκ προτάθηκε από τις μεσολαβήτριες χώρες, το Πακιστάν και το Κατάρ, αλλά και από τις ΗΠΑ και το Ιράν.

Οι πρώτες συνομιλίες με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας μέσα σε διάστημα 60 ημερών πιθανότατα θα διεξαχθούν αμέσως μετά την υπογραφή, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Αμπάς Αραγτσί.

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Έπειτα από τρεις και πλέον μήνες πολέμου, που στοίχισαν τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο, οι ΗΠΑ και το Ιράν κατάφεραν να καταλήξουν σε μια συνεννόηση σε γενικές γραμμές.

Ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ θα παραστεί στην τελετή της υπογραφής, όπως και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ Βανς. Ο τελευταίος είπε μάλιστα ότι είναι «πιθανόν» να πάει στην Ελβετία και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος επί του παρόντος βρίσκεται στην άλλη πλευρά τον συνόρων, στο Εβιάν της Γαλλίας, για τη σύνοδο της G7.

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Οι τρεις άνδρες έχουν ήδη υπογράψει ηλεκτρονικά το έγγραφο, το ακριβές περιεχόμενο του οποίου θα δοθεί στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες. Ο Βανς είπε στο CNN ότι η συμφωνία είναι έκτασης περίπου μιάμισης σελίδας και είναι «πολύ γενική».