ΗΠΑ: 14ος θάνατος μετανάστη υπό κράτηση της ICE από τις αρχές του έτους

Ένας Μεξικάνος μετανάστης πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από τις μεταναστευτικές αρχές των ΗΠΑ, στις 25 Μαρτίου στο Λος Άντζελες, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία μετανάστευσης και τελωνείων (ICE).

Πρόκειται για τον 14ο θάνατο κρατουμένου της ICE από τις αρχές του έτους.

Ο Χοσέ Γκουανταλούπε Ράμος βρέθηκε αναίσθητος στο κελί του στο κέντρο υποδοχής, επεξεργασίας και κράτησης της ICE στο Αντελάντο. Οι υπάλληλοι κάλεσαν το ιατρικό προσωπικό του κέντρου και ο Ράμος μεταφέρθηκε σε ένα τοπικό νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι πέθαναν το 2025 ενώ είχαν τεθεί υπό κράτηση από την ICE, μετά τη διαταγή περί μαζικών απελάσεων που εξέδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο αριθμός των κρατούμενων μεταναστών έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ στις αρχές Φεβρουαρίου φέτος, στις 68.000.