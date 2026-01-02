Ινδία: Τουλάχιστον 10 νεκροί από μολυσμένο νερό στην πιο καθαρή πόλη

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 1.400 κάτοικοι παρουσίασαν σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω ενός εκτεταμένου ξέσπασματος διάρροιας, που συνδέεται με μολυσμένο πόσιμο νερό στην περιοχή Μπαγκιραθπούρα, στην πόλη Ιντόρε, στην πολιτεία Μάντια Πραντές της κεντρικής Ινδίας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η κρίση φαίνεται να ξεκίνησε όταν εντοπίστηκε διαρροή σε σημαντικό αγωγό ύδρευσης κοντά σε αστυνομικό φυλάκιο. Στην περιοχή είχε κατασκευαστεί τουαλέτα, και εκτιμάται ότι αυτό οδήγησε στη μόλυνση του νερού και στη διασπορά του προβλήματος στους κατοίκους.

Ο διοικητικός υπάλληλος Σράβαν Βέρμα δήλωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί άμεσα και έχουν αποστείλει ιατρικές ομάδες για ελέγχους από σπίτι σε σπίτι. Επίσης, διανέμονται δισκία χλωρίου για να μειωθεί η μόλυνση του νερού και να προληφθούν νέα κρούσματα.

Η κατάσταση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς η Ιντόρε θεωρούνταν πρόσφατα πρότυπο καθαριότητας, κατακτώντας τον τίτλο της πιο καθαρής πόλης στην Ινδία για οκτώ συνεχόμενα χρόνια στην εθνική κατάταξη καθαριότητας. Οι έρευνες για τα αίτια της μόλυνσης συνεχίζονται.