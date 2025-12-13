Ινδία: Θεατές βανδάλισαν το γήπεδο μετά την 10λεπτη παρουσία του Λιονέλ Μέσι σε αυτό (Βίντεο)

Σοβαρά επεισόδια προκλήθηκαν στην Καλκούτα της Ινδίας μετά τη σύντομη παρουσία του Λιονέλ Μέσι στο γήπεδο «Salt Lake».

Συγκεκριμένα, θαυμαστές του που βρέθηκαν στο γήπεδο για να τον δουν από κοντά εξαγριώθηκαν από το γεγονός ότι ο Μέσι έμεινε στο γήπεδο για μόνο δέκα λεπτά.

Αποτέλεσμα ήταν να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και να σπάσουν ότι έβρισκαν μπροστά τους.

«Είμαι βαθιά αναστατωμένη και σοκαρισμένη από την κακοδιαχείριση που παρατηρήθηκε σήμερα στο στάδιο της Σολτ Λέικ» ανέφερε η πρωθυπουργός της πολιτείας της Δυτικής Βεγγάλης, Μαμάτα Μπανερτζί για να συνεχίσει:

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τον Λιονέλ Μέσι, καθώς και από όλους τους λάτρεις του αθλητισμού και τους οπαδούς του, για το ατυχές περιστατικό. Συστήνω μια εξεταστική επιτροπή, που θα διεξάγει λεπτομερή έρευνα για το περιστατικό, θα εντοπίσει τους υπεύθυνους και θα προτείνει μέτρα για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών στο μέλλον».