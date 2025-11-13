Ινδία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους Air India με 176 επιβάτες λόγω απειλής για βόμβα

Σε αναγκαστική προσγείωση προχώρησε ένα αεροσκάφος της Air India έπειτα από απειλή βόμβας. Σημειώνεται ότι το αεροσκάφος από την Ινδία μετέφερε 176 επιβάτες.

Ειδικότερα, το αεροσκάφος πραγματοποιούσε πτήση από τη Βομβάη προς το Βαραβάσι της Ινδίας, όταν το αεροπλάνο αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει επείγουσα προσγείωση.

Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Lal Bahadur Shastri στο Βαρανάσι της Ινδίας προσγειώθηκε το αεροπλάνο και άμεσα τέθηκαν σε εφαρμογή τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent με ασφάλεια κατέβηκαν και οι 176 επιβάτες του αεροσκάφους χωρίς να υπάρξουν τραυματίες. Έπειτα ειδικοί στην εξουδετέρωση βομβών πραγματοποίησαν εκτενείς ελέγχους ασφαλείας στο αεροσκάφος.

Σημειώνεται ότι δεν βρέθηκαν ύποπτα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της έρευνας.