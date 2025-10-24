Ινδία: 25 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε φωτιά μετά από σύγκρουση λεωφορείου με μοτοσικλέτα

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα λεωφορείο στην Ινδία, έπειτα από σύγκρουση με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα 25 από τους επιβάτες να καούν ζωντανοί και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν.

Μέσα σε λίγα λεπτά ξέσπασε η φωτιά, παγιδεύοντας τους 44 επιβάτες, διότι το λεωφορείο κινούνταν με αρκετά μεγάλη ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο κοντά στην περιοχή Κουρνούλ, στην πολιτεία Άντρα Πραντές στην Ινδία.

Αξιωματικός της αστυνομίας ανέφερε ότι «μερικοί κατάφεραν να σπάσουν τα παράθυρα και να πηδήξουν έξω με ελαφρά τραύματα, ενώ άλλοι κάηκαν ζωντανοί πριν προλάβει να φτάσει βοήθεια».

Το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν τα 44 άτομα εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ των πόλεων Χαϊντεραμπάντ (στην πολιτεία Τελανγκάνα) και Μπανγκαλόρ (στην πολιτεία Καρνάτακα).

Σύμφωνα με τον αξιωματικό της αστυνομίας, έχουν διασωθεί 15 άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

🚨🇮🇳 Over 25 passengers charred to death in bus fire in Andhra Pradesh — reports



The bus collided with a motorcycle and caught fire, with around 42 people on board.



PM Modi announced ex gratia to affected people and their families pic.twitter.com/pA0o7VSYFy— Sputnik India (@Sputnik_India) October 24, 2025

Όπως περιέγραψε ο αξιωματικός, «η μοτοσικλέτα έπεσε πάνω στο λεωφορείο από πίσω και σφηνώθηκε, με αποτέλεσμα να συρθεί για κάποια απόσταση, προκαλώντας σπινθήρες που άναψαν τη δεξαμενή καυσίμων του οχήματος».

«Καθώς ο καπνός άρχισε να απλώνεται, ο οδηγός σταμάτησε το λεωφορείο και προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα, αλλά η φωτιά ήταν τόσο έντονη που δεν μπορούσε να τη θέσει υπό έλεγχο», πρόσθεσε.

🔴BREAKING

🇮🇳India Bus Horror: 25 Killed in Andhra Pradesh Blaze Near Kurnool



A Kaveri Travels bus en route from Hyderabad to Bengaluru caught fire near Kurnool early Friday, killing at least 25 passengers. Police say a bike may have collided with the fuel tank, triggering… pic.twitter.com/W5CHq294WR— War Updates FC (@k_c_shivansh) October 24, 2025

Την στιγμή της σύγκρουσης οι περισσότεροι επιβάτες κοιμόντουσαν, διότι το λεωφορείο έκανε το βραδινό του δρομολόγιο, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς. Στο δυστύχημα έχασε τη ζωή του και ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη.

~50 dead in 2 bus fires in a month!



It's easier to blame bus operators, but these deaths are on @MORTHIndia /State RTOs for not enforcing the bus body code/safety standards.



Stricter enforcement should be conducted during the festive period considering the high movement. pic.twitter.com/5sTed5fCc3 — Road Safety Guy (@RSGuy_India) October 24, 2025

Τα αίτια της τραγωδίας συνεχίζει να ερευνά τα μια ομάδα ειδικών, ενώ η θανατηφόρα αυτή πυρκαγιά στο λεωφορείο ήταν το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στην Ινδία σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.