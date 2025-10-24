Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Ινδία: 25 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε φωτιά μετά από σύγκρουση λεωφορείου με μοτοσικλέτα

Έχουν διασωθεί 15 άτομα από το δυστύχημα

DEBATER NEWSROOM

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα λεωφορείο στην Ινδία, έπειτα από σύγκρουση με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα 25 από τους επιβάτες να καούν ζωντανοί και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν.

Μέσα σε λίγα λεπτά ξέσπασε η φωτιά, παγιδεύοντας τους 44 επιβάτες, διότι το λεωφορείο κινούνταν με αρκετά μεγάλη ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο κοντά στην περιοχή Κουρνούλ, στην πολιτεία Άντρα Πραντές στην Ινδία.

Αξιωματικός της αστυνομίας ανέφερε ότι «μερικοί κατάφεραν να σπάσουν τα παράθυρα και να πηδήξουν έξω με ελαφρά τραύματα, ενώ άλλοι κάηκαν ζωντανοί πριν προλάβει να φτάσει βοήθεια».

Το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν τα 44 άτομα εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ των πόλεων Χαϊντεραμπάντ (στην πολιτεία Τελανγκάνα) και Μπανγκαλόρ (στην πολιτεία Καρνάτακα).

Σύμφωνα με τον αξιωματικό της αστυνομίας, έχουν διασωθεί 15 άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Όπως περιέγραψε ο αξιωματικός, «η μοτοσικλέτα έπεσε πάνω στο λεωφορείο από πίσω και σφηνώθηκε, με αποτέλεσμα να συρθεί για κάποια απόσταση, προκαλώντας σπινθήρες που άναψαν τη δεξαμενή καυσίμων του οχήματος».

«Καθώς ο καπνός άρχισε να απλώνεται, ο οδηγός σταμάτησε το λεωφορείο και προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα, αλλά η φωτιά ήταν τόσο έντονη που δεν μπορούσε να τη θέσει υπό έλεγχο», πρόσθεσε.

Την στιγμή της σύγκρουσης οι περισσότεροι επιβάτες κοιμόντουσαν, διότι το λεωφορείο έκανε το βραδινό του δρομολόγιο, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς. Στο δυστύχημα έχασε τη ζωή του και ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη.

Τα αίτια της τραγωδίας συνεχίζει να ερευνά τα μια ομάδα ειδικών, ενώ η θανατηφόρα αυτή πυρκαγιά στο λεωφορείο ήταν το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στην Ινδία σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

