Ιαπωνία: Ιστορικό χιόνι φέρνει χάος σε δρόμους και σιδηρόδρομους (Βίντεο)

Οι μετεωρολογικές αρχές της Ιαπωνίας εξέδωσαν προειδοποιήσεις για ισχυρές χιονοπτώσεις κατά μήκος των ακτών της Θάλασσας της Ιαπωνίας, από τις δυτικές έως τις βόρειες περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να αναμένεται να συνεχιστούν έως την Παρασκευή.

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα έχει ήδη δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς η συνεχής χιονόπτωση έχει επιφέρει επικίνδυνες συνθήκες στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις.

Το χιόνι έχει φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά ύψη, καθώς στην Περιφέρεια Νιιγκάτα ο δήμος Τσουνάν κατέγραψε 21 εκατοστά μέσα σε έξι ώρες, ενώ στην περιοχή Ταδάμι της Φουκουσίμα σημειώθηκαν 16 εκατοστά στο ίδιο χρονικό διάστημα. Το συνολικό ύψος του χιονιού φτάνει πλέον τα 264 εκατοστά σε τμήματα της Νιιγκάτα και τα 150 εκατοστά στην πόλη Αομόρι.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι ψυχρότερες αέριες μάζες θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τα φαινόμενα στο Τοχόκου, καθώς και στη δυτική και ανατολική Ιαπωνία. Σε ορισμένες περιοχές, οι αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να πέσουν έως και 70 εκατοστά νέου χιονιού μέσα σε 24 ώρες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούν για δυσκολίες στις μετακινήσεις, αυξημένο κίνδυνο χιονοστιβάδων και πιθανές διακοπές ηλεκτροδότησης, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας.