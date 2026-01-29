Έβρος: Πλημμύρες από τις έντονες βροχοπτώσεις – Εγκλωβίστηκαν μαθητές σε σχολείο (βίντεο)

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί αυτή την ώρα η ισχυρή κακοκαιρία που πλήττει τη Θράκη, με επίκεντρο την Αλεξανδρούπολη.

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν συστάσεις στους πολίτες για αυξημένη προσοχή και αποφυγή παραποτάμιων περιοχών, καθώς και σημείων όπου παρατηρείται συσσώρευση υδάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το e-evros.gr, στον νομό Έβρου σημειώθηκαν διακοπές κυκλοφορίας στην παλιά Εθνική Οδό, στο ύψος του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, καθώς και στην περιοχή της Νίψας, λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Μαθητές εγκλωβίστηκαν στο σχολείο του Απαλού και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την Πυροσβεστική, ενώ εκατοντάδες οδηγοί παραμένουν αποκλεισμένοι, με μοναδική οδική πρόσβαση προς την Αλεξανδρούπολη μέσω της Εγνατίας Οδού και της εξόδου Φερών.

Την ίδια ώρα, τέθηκε απαγορευτικό απόπλου για το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για επιδείνωση των φαινομένων τις επόμενες ώρες, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες να συνεχίζουν να πλήττουν την περιοχή.

Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.