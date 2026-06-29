Βραζιλία – Ιαπωνία: Η ώρα, το κανάλι και οι ενδεκάδες της μάχης για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026

Τη δική τους μάχη για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 δίνουν το βράδυ της Δευτέρας οι Βραζιλία και Ιαπωνία.

Συγκεκριμένα, οι δυο χώρες θα τα δώσουν όλα προκειμένου να μπορέσουν να βρεθούν στους 16 της διοργάνωσης στο “Houston Stadium”.

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Μάλιστα, λίγο πριν την έναρξη του μεγάλου αγώνα, οι Κάρλο Αντσελότι και Χατζίμε Μοριγιάσου έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες τους.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Άλισον, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντανίλο, Ντάγκλας Σάντος, Καζεμίρο, Μπρούνο Γκιμαράες, Πακετά, Βινίσιους, Κούνια, Ράγιαν.

ΙΑΠΩΝΙΑ: Ζ. Σουζούκι, Τανιγκούτσι, Χ. Ίτο, Τομιγιάσου, Ντόαν, Μαέντα, Νακαμούρα, Γ. Ίτο, Καμάντα, Σάνο, Ουέντα.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.