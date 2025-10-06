Ιαπωνία: Αρκούδα επιτέθηκε και τραυμάτισε Ισπανό τουρίστα

Τραυματίστηκε ένας Ισπανός τουρίστας σε τουριστικό χωριό της Ιαπωνίας, όπως δήλωσε σήμερα, Δευτέρα (06/10) τοπικός αξιωματούχος. Σημειώνεται ότι αυτός ο τραυματισμός έρχεται έπειτα από τον θάνατο δύο ανθρώπων από άλλες επιθέσεις που αποδίδονται σε αρκούδες.

Ειδικότερα, ο 44χρονος Ισπανός τουρίστας δέχθηκε επίθεση καθώς περπατούσε για να πάει σε στάση λεωφορείου χθες, Κυριακή, στη Σιράκαβα-γκο, στην κεντρική Ιαπωνία, μέρος που έχει ενταχθεί στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και είναι γνωστό για τα μεγάλα παραδοσιακά σπίτια του με αχυροσκεπές, δήλωσε ο αξιωματούχος του χωριού Καζουνάρι Τακασίμα στο AFP.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άνδρας υπέστη «γδάρσιμο στο δεξί του χέρι, στη συνέχεια μετέβη στο Γραφείο Τουρισμού που βρίσκεται πολύ κοντά», πρόσθεσε ο Τακασίμα, διευκρινίζοντας ότι ο τουρίστας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο την ίδια μέρα.

Tourist in Japan injured in latest bear attack #FMTNews #FMTWorld https://t.co/8KVa4cmnPV— Free Malaysia Today (@fmtoday) October 6, 2025

Το ζώο, ύψους περίπου ενός μέτρου, πιθανολογείται ότι ήταν μια νεαρή μαύρη αρκούδα.

Μετά το περιστατικό αυτό, οι αρχές του χωριού έκλεισαν τα μονοπάτια της περιοχής, ενώ η αστυνομία έκανε περιπολίες και οι δημοτικές αρχές συνέστησαν «στους τουρίστες να μην βγάζουν φωτογραφίες σε απαγορευμένες ζώνες».

Επιθέσεις που αποδίδονται σε αρκούδες στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους την Παρασκευή. Μια γυναίκα που μάζευε μανιτάρια βρέθηκε νεκρή στον νομό Μιγιάγκι, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, ενώ ένας 78χρονος άνδρας στον νομό Ναγκάνο, βορειοδυτικά του Τόκιο.

Ολοένα και περισσότερες αρκούδες εμφανίζονται σχεδόν σε όλο το αρχιπέλαγος τα τελευταία χρόνια, μερικές φορές ακόμη και σε κατοικημένες ζώνες, με το γεγονός αυτό να αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή και στη μείωση του ιαπωνικού πληθυσμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ιαπωνία χαλάρωσε τον Σεπτέμβριο τους κανονισμούς για τα πυροβόλα όπλα για τους κυνηγούς στις αστικές ζώνες κατόπιν αύξησης των επιθέσεων από αρκούδες.

Σύμφωνα με το δημόσιο μέσο ενημέρωσης NHK, 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω επιθέσεων από αρκούδες και 64 έχουν τραυματιστεί σε όλη τη χώρα, μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου του 2025. Πέρυσι είχαν καταγραφεί 219 επιθέσεις, οι έξι από τις οποίες ήταν θανάσιμες.