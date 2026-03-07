ΗΑΕ: “Δεν είμαστε εύκολη λεία” – Η πρώτη δήλωση του προέδρου της χώρας μετά τα ιρανικά χτυπήματα

Ο Πρόεδρος των ΗΑΕ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν, δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε «περίοδο πολέμου», στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του από την έναρξη της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Απευθύνοντας μήνυμα στους τραυματίες από τις επιθέσεις, τόνισε ότι τα ΗΑΕ θα εκπληρώσουν το καθήκον τους απέναντι στη χώρα, τον λαό και τους κατοίκους της, σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Άμπου Ντάμπι.

Σημείωσε επίσης ότι τα ΗΑΕ έχουν «παχύ δέρμα και πικρή σάρκα – δεν είμαστε εύκολη λεία».

Τα ΗΑΕ, τα οποία αποτελούνται από επτά εμιράτα, περιλαμβανομένου του Ντουμπάι, θα προστατεύσουν όλους όσοι βρίσκονται στη χώρα, τόνισε.

Την ίδια στιγμή, αξιωματούχος των Εμιράτων δήλωσε σήμερα (7/3) πως τα ΗΑΕ θέλουν να τερματισθεί αμέσως η ιρανική επίθεση εναντίον κρατών τα οποία δεν συμμετέχουν στον πόλεμο.

«Οποιουδήποτε είδους κλιμάκωση είναι ανησυχητική. Θέλουμε να περιορίσουμε τον πόλεμο. Δεν θέλουμε ο πόλεμος να επεκταθεί. Θέλουμε να αρχίσουμε με το να αντιληφθούν οι Ιρανοί ότι δεν βοηθούν τον εαυτό τους επιτιθέμενοι σε ολόκληρη τη γειτονιά τους και να σταματήσουν και να το αντιληφθούν», δήλωσε.

Ωστόσο στην Τεχεράνη ο επικεφαλής της ιρανικής δικαστικής εξουσίας Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν διαθέτει «αποδείξεις» πως ορισμένες χώρες της περιοχής έχουν «τεθεί στη διάθεση του εχθρού» αφήνοντάς τον να χρησιμοποιεί τα εδάφη τους για επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

«Προς το παρόν, οι αποδείξεις τις οποίες διαθέτουν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις δείχνουν ότι η γεωγραφία ορισμένων χωρών της περιοχής έχει, ανοικτά και μυστικά, τεθεί στη διάθεση του εχθρού και ότι, από τα σημεία αυτά, διεξάγονται επιθέσεις εναντίον της χώρας μας», δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός, μέλος της τριανδρίας που εξασφαλίζει τη μετάβαση της ιρανικής εξουσίας μετά το θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Στο μεταξύ το Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε έναν πύραυλο, αφού δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν εκρήξεις στην Ντόχα, την πρωτεύουσα της χώρας.

«Οι ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν μια πυραυλική επίθεση με στόχο το Κράτος του Κατάρ», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας με ανακοίνωσή του στο X.