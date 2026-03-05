Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Νέες επιθέσεις του Ιράν σε Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε και πάλι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καθώς το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται να υπάρχει μαύρος καπνός πάνω από η Yas Marina στο Άμπου Ντάμπι, ενώ υπήρξαν έξι τραυματίες από πτώση συντριμμιών κατά την αναχαίτιση drones στο Άμπου Ντάμπι.

JUST NU: Abu Dhabi attackerat!



Film från följare som befinner sig vid Abu Dhabi Marina. pic.twitter.com/Df1O2Ja3jh— Existenz.se (@Existenzse) March 5, 2026

Missiles and air defence activity has been seen above the skyscrapers in Abu Dhabi.



Authorities said six people were injured by falling debris from projectiles and drones that were intercepted by air defence systems.

Al Jazeera pic.twitter.com/EzyCKiKGjG— Naveed Khan Yousafzai (@naveedkhnn) March 5, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές «το Ντουμπάι δέχεται σφοδρή επίθεση από την Αεροδιαστημική Δύναμη του IRGC. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης Shahed-136 του καθεστώτος χτυπούν οικιστικούς πύργους και ουρανοξύστες σε όλη την πόλη, ένα προς ένα».