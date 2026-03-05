Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Νέες επιθέσεις του Ιράν σε Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι (Βίντεο)
Συναγερμός στις Αρχές
Συναγερμός σήμανε και πάλι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καθώς το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι.
Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται να υπάρχει μαύρος καπνός πάνω από η Yas Marina στο Άμπου Ντάμπι, ενώ υπήρξαν έξι τραυματίες από πτώση συντριμμιών κατά την αναχαίτιση drones στο Άμπου Ντάμπι.
Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές «το Ντουμπάι δέχεται σφοδρή επίθεση από την Αεροδιαστημική Δύναμη του IRGC. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης Shahed-136 του καθεστώτος χτυπούν οικιστικούς πύργους και ουρανοξύστες σε όλη την πόλη, ένα προς ένα».
