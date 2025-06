Συνεχίζεται για δεύτερο 24ωρο ο κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ να εξαπολύει πυραυλικές επιθέσεις στην Τεχεράνη και το Ιράν να απαντά με εκτόξευση πυραύλων προς το Τελ Αβίβ.

Το Ιράν ανακοίνωσε λίγο μετά τις 23:00 (ώρα Ελλάδας) την έναρξη νέων πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ, όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Πολλοί πύραυλοι φαίνονται στον ουρανό της Ιερουσαλήμ, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ και ότι συστήματα λειτουργούν για την αναχαίτισή τους.

Γύρω στις 23:00 δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στο Ισραήλ έλαβαν μήνυμα «μέγιστης ειδοποίησης» στα τηλέφωνά τους από τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου. «Το κοινό καλείται να πάει σε καταφύγια και να παραμείνει εκεί μέχρι νεοτέρας», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους στην περιοχή της Χάιφα.

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στη Χάιφα και σε ολόκληρη τη βόρεια περιοχή του Ισραήλ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς από την επίθεση.

Την ίδια ώρα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε περίπου στις 23:20 ώρα Ελλάδας ότι εξαπολύει επιθέσεις κατά στρατιωτικών στόχων στην Τεχεράνη.

Οι επιθέσεις πραγματοποιούνται την ώρα που η Ισραηλινή Αεροπορία προσπαθεί να αναχαιτίσει τη μαζική επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους.

Footage posted to social media shows Iran's ballistic missile attack on the Haifa area. Sirens sounded in Haifa and across northern Israel. pic.twitter.com/oMLZPfz8OT

Μια ισραηλινή επίθεση πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στην Υεμένη, σύμφωνα με πηγές του τομέα άμυνας. Η επίθεση φέρεται να ήταν στοχευμένη απόπειρα δολοφονίας ηγετικού στελέχους των Χούθι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Abdulmalik Houthi, επικεφαλής των Χούθι της Υεμένης, «εξουδετερώθηκε» απόψε σε βομβαρδισμούς της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ.

Η είδηση θανάτου του αλ Χούθι κυκλοφορεί ανεπίσημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από αξιόπιστους, όμως, λογαριασμούς.

#Breaking: It seems, Abdul Malik al-Houthi, leader of the #Houthi terrorists of the #Iran's Islamic Regime in #Yemen is eliminated by #Israel! He is in hell now! pic.twitter.com/b2juhxGV0d