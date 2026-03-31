«Η Τεχεράνη επιθυμεί ειρήνη παρά την προδοσία των ΗΠΑ» λέει ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν

Ο πρεσβευτής του Ιράν στο Πακιστάν λέει ότι η Τεχεράνη αισθάνεται προδομένη, αλλά παραμένει προσηλωμένη στην ειρήνη.

Σε μια σειρά αναρτήσεων στο X, ο Reza Amiri Moghadam χαιρέτισε τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Πακιστάν, υπερασπιζόμενος παράλληλα το ιστορικό συμμόρφωσης του Ιράν με την πυρηνική συμφωνία και κατηγορώντας τις ΗΠΑ για κακή πίστη.

Είπε ότι το Ιράν είχε προηγουμένως «συμμετάσχει σοβαρά» σε δύο γύρους συνομιλιών «εν μέσω επιθέσεων που υπέστησαν και οι δύο».

6/ Again, as firm believer in the power of dialogue and out of good will, Iran stood keen on political/diplomatic solutions and participated seriously in 2 rounds of talks – amidst both suffered attacks. As a peace loving nation, Iran has always gone for dialogue rather than war.— Reza Amiri Moghadam (@IranAmbPak) March 31, 2026

«Για άλλη μια φορά, πιστεύοντας ακράδαντα στη δύναμη του διαλόγου και από καλή θέληση, το Ιράν στάθηκε πρόθυμο για πολιτικές/διπλωματικές λύσεις και συμμετείχε σοβαρά σε 2 γύρους συνομιλιών – εν μέσω και των δύο επιθέσεων», δήλωσε ο Reza Amiri Moghadam για να καταλήξει: «Ως ειρηνικό έθνος, το Ιράν ανέκαθεν προτιμούσε τον διάλογο παρά τον πόλεμο».