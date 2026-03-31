Τραυματίες στο Ισραήλ από βόμβες διασποράς – Οι ΗΠΑ έπληξαν αποθήκες πυρομαχικών του Ιράν, χτύπημα της Τεχεράνης σε τάνκερ στο Ντουμπάι

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση για 32η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, συνεχίστηκαν οι επιθέσεις, ενώ η Τεχεράνη βομβάρδισε δεξαμενόπλοιο του Κουβέιτ στα Στενά του Ορμούζ. Επίσης, άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ντουμπάι από αναχαιτίσεις πυραύλων.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιμένει για συμφωνία μέχρι τις 6 Απριλίου, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν πως είναι διατεθειμένος να τερματίσει τον πόλεμο ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν μπλοκαρισμένα.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτιμά πως οι περισσότεροι στόχοι στο Ιράν έχουν ήδη εξαλειφθεί ενώ το ιρανικό ΥΠΕΞ ξεκαθαρίζει πως δεν έχει προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με Ισραήλ και ΗΠΑ και καταρρίπτει το αμερικανικό σχέδιο των 15 σημείων.

Έξι τραυματίες από βόμβα διασποράς που χτύπησε στο κεντρικό Ισραήλ

Τουλάχιστον έξι άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά στο κεντρικό Ισραήλ ως αποτέλεσμα επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν.



Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις αναφέρουν ότι ο πύραυλος πιθανότατα έφερε κεφαλή βόμβας διασποράς, εξαπλώνοντας υποπυρομαχικά σε μια ευρεία περιοχή.

הירי מאיראן: רכבים עלו באש במרכז הארץ@ndvori pic.twitter.com/DEC87HHj9r— החדשות – N12 (@N12News) March 31, 2026

Οι ΗΠΑ χτύπησαν ιρανικές αποθήκες πυρομαχικών

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε μαζικές επιθέσεις σε ιρανικά αποθήκες πυρομαχικώνκοντά στο Ισφαχάν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο.



Τα βίντεο δείχνουν μεγάλες δευτερογενείς εκρήξεις μετά τις επιθέσεις. 'انفجارهای حمله ساعت ۲ به جایی در #اصفهان و انفجارهای ثانویه'

ویدیوی دریافتی، سه‌شنبه ۱۱ فروردین#Iran pic.twitter.com/a7OvfFO4Wb March 30, 2026

IDF: Ολοκληρώσαμε ένα ακόμα κύμα επιθέσεων στην καρδιά της Τεχεράνης

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι «μόλις ολοκλήρωσε ένα ακόμη κύμα επιθέσεων» με στόχο τις υποδομές του ιρανικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης.



Η ανάρτηση ανέφερε επίσης ότι ο στρατός «συνεχίζει να επιδεινώνει τη ζημιά» στις υποδομές. צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בתשתיות של משטר הטרור האיראני: הושלם גל תקיפות נוסף בטהרן



צה"ל השלים לפני זמן קצר גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בלב טהרן, פרטים נוספים בהמשך March 31, 2026

Νέα ιρανική επίθεση στο Ισραήλ – Τουλάχιστον 10 εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Channel 12 αναφέρει ότι οι τελευταίοι πύραυλοι που εκτόξευσε το Ιράν είτε αναχαιτίστηκαν είτε έπεσαν σε ανοιχτές περιοχές.

Οι εκτοξεύσεις πυροδότησαν συναγερμό στην Ιερουσαλήμ και στις περιοχές Σφέλα.

Το Channel 12 μετέδωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα και ότι η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου έχει ενημερώσει τους κατοίκους ότι είναι πλέον ασφαλές να εγκαταλείψουν τα καταφύγιά τους.

Νωρίτερα, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε τις πρώτες πρωινές τουλάχιστον δέκα εκρήξεις στους αιθέρες της Ιερουσαλήμ, αφού οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να αναχαιτίσει πυραύλους που εκτόξευσε εναντίον της χώρας το Ιράν.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ. Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε ανακοινωθέν τους περί τις 05:30 μέσω Telegram, προτού ο συναγερμός αρθεί ένα τέταρτο αργότερα.

Η ιρανική κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB μετέδωσε από την πλευρά της ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι εναντίον του Ισραήλ.

Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίσαμε 10 drones και 8 πυραύλους

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε δέκα drones τις τελευταίες ώρες και οκτώ πυραύλους που εκτοξεύτηκαν προς την περιοχή του Ριάντ και την ανατολική περιοχή.



Νωρίς το πρωί, το Κουβέιτ δήλωσε ότι η αεράμυνά του αντιδρούσε σε εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones. Ούτε η Σαουδική Αραβία ούτε το Κουβέιτ ανέφεραν από πού προήλθαν τα drones ή οι πύραυλοι.

Εκρήξεις και διακοπές ρεύματος στην Τεχεράνη

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται τις πρώτες πρωινές ώρες στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, όπου καταγράφονται διακοπές της ηλεκτροδότησης, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σφοδρές αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ισφαχάν

Σφοδρές αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ισφαχάν, μια πόλη στο Ιράν με πληθυσμό 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου βρίσκεται η στρατιωτική αεροπορική βάση Μπαντρ. Τεράστιες εκρήξεις και πυρκαγιές έχουν φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό. Witnesses have captured intense US-Israeli attacks on Isfahan, a city in Iran with a population of 2.3 million people, and home to the Badr military airbase. Huge explosions and fires have lit up the night sky. pic.twitter.com/Auqwv7oSgL— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 31, 2026

Τέσσερις τραυματίες από συντρίμμια στο Ντουμπάι

Τέσσερις άνθρωποι υπέστησαν ελαφριά τραύματα στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξαιτίας πτώσης «συντριμμιών» έπειτα από πυρά συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας, ανέφερε ανακοίνωση της υπηρεσίας Τύπου του εμιράτου τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Οι αρχές στο Ντουμπάι αντέδρασαν σε πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Αλ Μπαντάα που προκλήθηκε από συντρίμμια έπειτα από αναχαίτιση της αντιαεροπορικής άμυνας. Αναφέρθηκαν ελαφριοί τραυματισμοί ανθρώπων στην περιοχή του σπιτιού», σημείωσε η υπηρεσία, χωρίς να διευκρινίσει τι αναχαιτίστηκε.

Το Κουβέιτ λέει πως δεξαμενόπλοιό του δέχθηκε ιρανικό πλήγμα σε λιμάνι του Ντουμπάι

Πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο φορτωμένο με αργό, το Al Salmi, υπέστη επίθεση αποδοθείσα στο Ιράν ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στο σκάφος και να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κρατικής επιχείρησης πετρελαίου του Κουβέιτ, της Kuwait Petroleum ⁠Corporation, το δεξαμενόπλοιο ήταν γεμάτο πετρέλαιο όταν υπέστη την επίθεση και υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης της θάλασσας.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ως αυτό το στάδιο και βρίσκεται σε εξέλιξη αποτίμηση της ζημιάς στο τάνκερ, πάντα κατά το KUNA.

Βίντεο στο οποίο φέρεται να ακούγεται ο ήχος της έκρηξης από την ιρανική επίθεση στο δεξαμενόπλοιο : Kuwait Petroleum Corporation:



The Kuwaiti supertanker "Al-Salmi" was targeted by Iranians.



Kuwait warns of the possibility of an oil spill in the waters after the targeting of the oil tanker "Al-Salmi".



Hearing the sound of an explosion in Kuwait.



The whistles are sounding in… pic.twitter.com/DIWPLlfGrF— CaptainToxic Analytics (@Michael91387113) March 30, 2026

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για το συμβάν, ωστόσο οι ομάδες πολτικής προστασίας του Ντουμπάι έθεσαν υπό έλεγχο το περιστατικό που αφορούσε ένα πετρελαιοφόρο του Κουβέιτ στα ύδατα του Ντουμπάι, χωρίς διαρροή πετρελαίου.

Το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι επανέλαβε επίσης ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. UKMTO WARNING 029-26



Click here to view the full warning.https://t.co/UGR5vLAKQi#MaritimeSecurity #Marsec pic.twitter.com/LyI3EV6kMf— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) March 30, 2026

Iράν: Εκτελέστηκαν δύο άνδρες που είχαν καταδικαστεί για επίθεση σε κυβερνητικό κτίριο

Το Ιράν εκτέλεσε δύο άνδρες που είχαν καταδικαστεί για διασυνδέσεις με τους Μουτζαχεντίν του Λαού (MEK), μια εξόριστη οργάνωση από τη δεκαετία του 1980 που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» από την Τεχεράνη, και για ανάμειξη σε πολλές επιθέσεις, περιλαμβανομένης της επίθεσης με ρουκέτες σε κυβερνητικό κτίριο, όπως μετέδωσε σήμερα ο ιστότοπος Mizan Online, μέσο ενημέρωσης της δικαστικής εξουσίας.



Χθες Δευτέρα, εκτελέστηκαν άλλοι δύο άνδρες που είχαν καταδικαστεί για διασυνδέσεις με την ίδια οργάνωση.

Ισραήλ: Άλλοι 4 στρατιώτες σκοτώθηκαν στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται δύο στρατιώτες 21 ετών, ένας στρατιώτης 22 ετών και ένας τέταρτος στρατιώτης, τα στοιχεία του οποίου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα επειδή «το όνομά του δεν έχει ακόμη εγκριθεί για δημοσίευση».

Τουλάχιστον 10 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον νότιο Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, καθώς το Ισραήλ επεκτείνει την εισβολή του στη χώρα. The IDF has released the names of three IDF soldiers from Nahal Reconnaissance Unit who fell yesterday in southern Lebanon:



🕯️Captain Noam Madmoni



🕯️Staff Sergeant Ben Cohen



🕯️Staff Sergeant Maxsim Entis



May their memories forever be a blessing.— Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 31, 2026

Τραμπ: Έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν ακόμη και αν παραμείνει κλειστό το στενό του Oρμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει δηλώσει σε συνεργάτες του ότι είναι διατεθειμένος να τερματίσει τη στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν ακόμη και αν το στενό του Ορμούζ παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κλειστό, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Η στάση αυτή ενδέχεται να παρατείνει τον έλεγχο της Τεχεράνης στην κρίσιμη θαλάσσια δίοδο, αφήνοντας για μεταγενέστερο χρόνο μια σύνθετη επιχείρηση επαναφοράς της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, γράφει η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι συνεργάτες του εκτίμησαν τις τελευταίες ημέρες ότι μια στρατιωτική επιχείρηση για την επαναλειτουργία του στενού του Oρμούζ θα ξεπερνούσε το χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που έχει θέσει ο ίδιος για τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποφάσισε ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να επιτύχει τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της, δηλαδή την αποδυνάμωση του ιρανικού ναυτικού και των αποθεμάτων πυραύλων, και στη συνέχεια να περιορίσει τις εχθροπραξίες, ασκώντας παράλληλα διπλωματική πίεση στην Τεχεράνη ώστε να αποκατασταθεί η ελεύθερη ροή του εμπορίου.

Σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματικής οδού, οι ΗΠΑ αναμένεται να ζητήσουν από συμμάχους στην Ευρώπη και στον Κόλπο να αναλάβουν πρωτοβουλία για το άνοιγμα του θαλάσσιου περάσματος.

Νετανιάχου: Έχουμε πετύχει πάνω από τους μισούς στόχους του πολέμου κατά του Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχουν επιτευχθεί περισσότεροι από τους μισούς στόχους του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, αποφεύγοντας να προσδιορίσει πότε θα τερματιστεί η σύρραξη. Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, υποστήριξε επίσης ότι το ιρανικό καθεστώς ενδέχεται να καταρρεύσει εκ των έσω, διευκρινίζοντας ότι η αλλαγή καθεστώτος δεν αποτελεί επίσημο στόχο των επιχειρήσεων.

Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως διενεργεί έρευνα για τους θανάτους κυανόκρανων του ΟΗΕ στον Λίβανο

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα πως διενεργεί έρευνα για τους θανάτους κυανόκρανων του ΟΗΕ στον Λίβανο, αφήνοντας να εννοηθεί πως μπορεί να ευθύνεται το κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, και τονίζοντας πως η περιοχή όπου σκοτώθηκαν είναι εμπόλεμη ζώνη.

«Τα συμβάντα αυτά εξετάζονται διαδοχικά για να διασαφηνιστούν οι περιστάσεις και να προσδιοριστεί εάν οφείλονταν σε δραστηριότητα της Χεζμπολάχ ή του ισραηλινού στρατού», ανέφερε αυτός ο τελευταίος μέσω Telegram.

«Πρέπει να σημειωθεί ότι τα συμβάντα σημειώθηκαν σε τομέα όπου βρίσκονται σε εξέλιξη μάχες», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας πως δεν μπορεί να γίνει a priori η υπόθεση πως ευθύνονταν δικές του δυνάμεις.

Η λεγόμενη προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά), που μετρά κάπου 8.200 στρατιωτικούς από 47 κράτη, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα τον θάνατο δυο ινδονήσιων στρατιωτικών σε «έκρηξη» από άγνωστη αιτία στον νότιο Λίβανο, την επομένη του θανάτου συστρατιώτη τους, επίσης στην περιοχή των συνόρων.

Θάνατοι κυανόκρανων στον Λίβανο: Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε να συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα στις 10:00 (τοπική ώρα· 17:00 ώρα Ελλάδας), κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, μετά τους θανάτους τριών κυανόκρανων και τους τραυματισμούς αρκετών ακόμη στον Λίβανο, ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο διπλωματικές πηγές.

Ο γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό είχε αναφερθεί νωρίτερα χθες Δευτέρα στο αίτημα που σκόπευε να υποβάλει το Παρίσι μετά τα «σοβαρά συμβάντα» στον Λίβανο με θύματα στις τάξεις της λεγόμενης προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) προχθές Κυριακή και χθες Δευτέρα.

Η γαλλική διπλωματία «καταδικάζει με τον πιο σθεναρό τρόπο τα πυρά» που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν προχθές και χθες τρεις κυανόκρανοι, τόνισε ο κ. Μπαρό μέσω X.

Η ειρηνευτική δύναμη, η οποία μετρά 8.200 στρατιωτικούς από 47 χώρες μέλη του ΟΗΕ, έχει βρεθεί σε διασταυρούμενα πυρά του Ισραήλ και του λιβανικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν κι ενέπλεξε τον Λίβανο στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ από τη μια και την Ισλαμική Δημοκρατία από την άλλη, προχωρώντας σε επίθεση με πυραύλους και drones τη 2η Μαρτίου.

Έκτοτε, οι κυανόκρανοι έχουν δεχτεί πυρά επανειλημμένα.

«Η Γαλλία καταδικάζει επίσης τα σοβαρά συμβάντα στα οποία έγινε στόχος χθες (σ.σ. προχθές Κυριακή) το γαλλικό απόσπασμα της FINUL στην περιοχή Νακούρα», υπογράμμισε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Μπαρό.

«Οι επιθέσεις κατά της ασφάλειας και οι εκφοβισμοί από πλευράς μελών του ισραηλινού στρατού εναντίον μελών της δύναμης του ΟΗΕ είναι γεγονότα απαράδεκτα και αδικαιολόγητα, ακόμη περισσότερο όταν τηρούνται οι διαδικασίες αποφυγής παράλληλων ενεργειών», υπογράμμισε και πρόσθεσε πως η καταδίκη του Παρισιού μεταφέρθηκε «με τον πλέον έντονο τρόπο στον πρεσβευτή του Ισραήλ» στη Γαλλία.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό απαίτησε τα αντιμαχόμενα μέρη να σέβονται την ασφάλεια του προσωπικού του ΟΗΕ.

Στον προηγούμενο πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά, από την 8η Οκτωβρίου 2023 ως τα τέλη Νοεμβρίου του 2024, η FINUL είχε κατηγορήσει τον ισραηλινό στρατό για «επανειλημμένα» και «εσκεμμένα» πυρά εναντίον θέσεών της.

Κυανόκρανοι έχουν αναπτυχθεί στο τμήμα της λιβανικής επικράτειας ανάμεσα στον ποταμό Λιτάνι και στα σύνορα με το Ισραήλ και το αρχηγείο τους είναι εγκατεστημένο στη Ρας αλ Νακούρα, κοντά στη μεθόριο.

Κυανόκρανος, μέλος των ενόπλων δυνάμεων της Ινδονησίας, σκοτώθηκε προχθές Κυριακή όταν εξερράγη βλήμα «άγνωστης» προέλευσης κοντά στην παραμεθόρια κοινότητα Αντσίτ αλ Κουσάιρ. Χθες Δευτέρα, άλλοι δυο κυανόκρανοι σκοτώθηκαν σε έκρηξη από «άγνωστη αιτία» στην Μπάνι Χαγιάν, άλλη λιβανική παραμεθόρια κοινότητα. Αρκετά ακόμη μέλη της ειρηνευτικής δύναμης τραυματίστηκαν.