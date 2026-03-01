Η CIA παρακολουθούσε τον Χαμενεΐ για μήνες πριν την επιχείρηση, γράφουν οι NYT

Για μεγάλο χρονικό διάστημα η CIA παρακολουθούσε στενά τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου (28/02), έπειτα από πλήγμα που σημειώθηκε στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης ΗΠΑ και Ισραήλ.

Σύμφωνα με όσα γράφει το New York Times σε δημοσίευμα του, η CIA έπειτα από μακρά και συστηματική παρακολούθηση, διαβίβασε στο Ισραήλ αναλυτικές και υψηλής αξιοπιστίας πληροφορίες ότι ο Χαμενεΐ επρόκειτο να συμμετάσχει το Σάββατο σε σύσκεψη ανώτατων Ιρανών αξιωματούχων στην Τεχεράνη.

Την ίδια ώρα, οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ διασταύρωσαν πληροφορίες ότι στο παλάτι όπου διέμενε επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών της άμυνας. Η συγκυρία θεωρήθηκε ιδιαίτερα ευνοϊκή και έτσι η Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ αποφάσισαν να επιταχύνουν την επιχείρηση, δίνοντας το «πράσινο φως» για το χτύπημα που στόχευε στην εξόντωσή του.

Πέθαναν η κόρη, ο γαμπρός, η εγγονή του και κορυφαίοι αξιωματούχοι

Εκτός από τον Αγιατοολάχ Αλί Χαμενεΐ, από τα πλήγματα έχασαν τη ζωή τους η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του.

Επίσης το Ιράν επιβεβαίωσε ότι σκοτώθηκαν ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης στρατηγός Μοχάμαντ Πακπούρ, ο υποστράτηγος Σαγίντ Αμπντολραχίμ Μουσαβί, Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων και ο ναύαρχος Αλί Σαμχανί, Σύμβουλος του Ανώτατου Διοικητή και Γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας.

Όπως αναφέρει ο Νετανιάχου, σκοτώθηκαν «πολλοί ηγέτες» οι οποίοι συνδέονταν με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα, από τα πλήγματα έχουν σημειωθεί 201 νεκροί και 747 τραυματίες, μεταξύ των οποίων υπάρχουν περισσότερα από 80 παιδιά σε σχολείο.

Ο Αλί Χαμενεΐ έχασε τη ζωή του από το πρώτο κύμα των επιθέσεων, το πρωί του Σαββάτου. Οι πληροφορίες για τον θάνατό του άρχισαν να διακινούνται από νωρίς, καθώς δορυφορικές εικόνες αποκάλυπταν ότι το παλάτι είχε καταστραφεί ολοσχερώς. Την ίδια στιγμή, η απουσία οποιασδήποτε δημόσιας εμφάνισής του από την έναρξη των επιθέσεων ενίσχυε τα σενάρια περί εξόντωσής του.

Οι φήμες οργίαζαν, μέχρι που ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανακοίνωση. «Ένας από τους πιο κακούς ανθρώπους στην Ιστορία είναι νεκρός», έγραψε στο Truth Social. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Χαμενεΐ εντοπίστηκε σε συνεργασία με το Ισραήλ μέσω «εξαιρετικά εξελιγμένων συστημάτων πληροφοριών». Στόχος της επιχείρησης είναι η αλλαγή καθεστώτος. Όπως είπε, είναι «η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να πάρει πίσω τη χώρα του».

Πρόσθεσε ότι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης και των σωμάτων ασφαλείας «δεν θέλουν πλέον να πολεμήσουν». Παράλληλα, ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η σορός του ανακτήθηκε.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε επίσημα από την ιρανική τηλεόραση. Με δάκρυα στα μάτια, ο παρουσιαστής ανακοίνωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ λέγοντας: «Ήπιε το γλυκό και αγνό ποτήρι του μαρτυρίου και ενώθηκε με το Ύψιστο Ουράνιο Βασίλειο».

Σύμφωνα με μετάφραση του Reuters, ο παρουσιαστής διάβασε την ανακοίνωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

Το Ιράν σε δημόσιο πένθος 40 ημερών

Τα ξημερώματα της Κυριακής (01/03), τα ιρανικά κρατικά ημιεπίσημα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι κατά τη διάρκεια πλήγματος στην Τεχεράνη σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολά Αλί Χαμενεϊ. Λίγο αργότερα την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε και η ιρανική κυβέρνηση, η οποία κήρυξε 40 ημέρες δημόσιου πένθους και 7 ημέρες αργίας.

Από την άλλη, χιλιάδες κόσμος συγκεντρώθηκε σε πλατείες και ιερούς τόπους σε Τεχεράνη και Μασχάντ για να τιμήσουν τον ηγέτη, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε 40ήμερη επίσημη περίοδο πένθους.