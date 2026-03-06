Ιράκ: Επίθεση με drones σε αμερικανική βάση στην Βαγδάτη από το Ιράν
Αρκετές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν αναχαιτιστεί
Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στόχευσε το βράδυ της Παρασκευής στρατιωτική βάση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης του Ιράκ, η οποία φιλοξενεί αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ιρακινές πηγές ασφαλείας.
Ένας Ιρακινός αξιωματούχος ασφαλείας λέει ότι «τέσσερα drones στόχευσαν» τη στρατιωτική βάση από το Ιράν, ενώ ένας άλλος αξιωματούχος ανέφερε ότι τουλάχιστον δύο από τα drones συνετρίβησαν μέσα σε αυτήν.
Αρκετές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν αναχαιτιστεί κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
