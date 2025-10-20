Η Ρωσία απορρίπτει την ιδέα Τραμπ να σταματήσουν οι μάχες στην Ουκρανία

Την πρόταση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να απορρίπτει η Ρωσία, η οποία αναφέρεται στο να “παγώσει” ο πόλεμος στην Ουκρανία στην παρούσα γραμμή επαφής μεταξύ του ουκρανικού και του ρωσικού στρατού στα μέτωπα μάχης.

Ειδικότερα, δημοσιεύματα στον αμερικανικό Τύπο ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, κάτι που σημαίνει ότι οι δύο πλευρές θα μείνουν στις τρέχουσες θέσεις που έχουν στα πολεμικά μέτωπα, μια ιδέα με την οποία η Ρωσία διαφωνεί.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε σε αυτές τις αναφορές λέγοντας: «Αυτό είναι ρεπορτάζ εφημερίδας και γενικά, υπήρξαν πολλές διαφορετικές δηλώσεις για αυτό το θέμα».

Έπειτα, ο ίδιος πρόσθεσε: «Το θέμα συγκεκριμένο θέμα έχει τεθεί επανειλημμένα με διαφορετικές αποχρώσεις κατά τη διάρκεια των ρωσοαμερικανικών επαφών και η ρωσική πλευρά έχει δώσει την ίδια απάντηση κάθε φορά. Αυτή η απάντηση είναι γνωστή, η συνέπεια της θέσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν αλλάζει».

⚡️The kremlin rejected Trump’s peace plan for halting troops at their current positions, — peskov.



The spokesman for putin stated that “russia’s negotiating line remains unchanged.”



He also added that there are currently no details on a possible meeting between Putin and Trump… pic.twitter.com/nbOnrgr41h October 20, 2025

Τραμπ προς Ζελένσκι: «Σταματήστε εκεί που βρίσκεστε και αφήστε την ιστορία να αποφασίσει»

Η πρόταση του Τραμπ δεν ήταν κάποια αποκάλυψη του αμερικανικού μέσου ενημέρωσης. Την ίδια στιγμή η Μόσχα πιστεύει ότι πετυχαίνει νέα εδαφικά κέρδη στην Ουκρανία και ότι κερδίζει τον πόλεμο, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να θέλει να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Σε ανάρτηση του στο Truth Social ο Τραμπ μετά τη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε ότι πρότεινε στον Ουκρανό ομόλογο του «να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται» η Ρωσία και η Ουκρανία κι ας αφήσουν την Ιστορία να αποφασίσει για το ποιος έχει δίκιο.

Υπενθυμίζεται πως η Ρωσία είχε απορρίψει και τον Μάρτιο του 2025 παρόμοια πρόταση του Αμερικανού προέδρου για εκεχειρία 30 ημερών με «πάγωμα» του μετώπου στις τότε θέσεις των δύο πλευρών, πρόταση που είχε επικροτήσει η Ουκρανία.

Αντιθέτως, ακόμη και ο ίδιος ο Βλάντιμιρ Πούτιν έχει διακηρύξει επανειλημμένα πως η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» θα συνεχιστεί μέχρι να εκπληρωθούν όλοι οι στόχοι που έχουν τεθεί.