Η Ουκρανία παρουσιάζει σήμερα στις ΗΠΑ το εναλλακτικό σχέδιο – Επιμένει ο Ζελένσκι στην μη παραχώρηση εδαφών

Το εναλλακτικό σχέδιο για την λήξη του πολέμου θα παρουσιάσει σήμερα, Τρίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουκρανία, μετά τις συνομιλίες στο Λονδίνο ανάμεσα στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας χθες, Δευτέρα.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Ζελένσκι απέκλεισε για ακόμα μια φορά την παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία τονίζοντας ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα, ούτε νόμιμο ούτε ηθικό, να το πράξει.

Σχετικά με το θέμα της παράδοσης γης, ο Ζελένσκι δήλωσε: «Η Ρωσία επιμένει να παραδώσουμε εδάφη, αλλά δεν θέλουμε να παραχωρήσουμε τίποτα». Συνέχισε: «Δεν έχουμε κανένα νόμιμο δικαίωμα να το πράξουμε, σύμφωνα με την ουκρανική νομοθεσία, το σύνταγμά μας και το διεθνές δίκαιο. Και δεν έχουμε κανένα ηθικό δικαίωμα».

Ο Ζελένσκι υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στα σύνορα της Ουκρανίας θα πρέπει να εγκριθούν με δημόσιο δημοψήφισμα. Επίσης όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους, το αρχικό σχέδιο 28 σημείων που προτάθηκε από τις ΗΠΑ – και απορρίφθηκε από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ηγέτες ως υπερβολικά ευνοϊκό για τη Ρωσία – είχε μειωθεί σε 20 σημεία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax-Ukraine.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι δεν έχουν αφαιρεθεί από το προσχέδιο σημεία που να τάσσονται υπέρ της Ουκρανίας, ενώ δεν υπήρξε «συμβιβασμός» στο θέμα του εδάφους. Ο Ζελένσκι ανέφερε τον έλεγχο της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς και του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια ως μεταξύ των «πιο ευαίσθητων» ζητημάτων.

Οι ηγέτες στο Κίεβο και σε όλη την Ευρώπη έχουν δηλώσει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην επεξεργασία του σχεδίου των ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες και έχουν επαινέσει την κυβέρνηση Τραμπ για την επιδίωξη να μεσολαβήσει για τον τερματισμό των μαχών.

Η σύνοδος κορυφής της Ντάουνινγκ Στριτ τη Δευτέρα, στην οποία παρευρέθηκαν ο Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Σερ Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, θεωρήθηκε ευρέως ως ένδειξη υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς επιδιώκει να αντισταθεί στις πιέσεις του Λευκού Οίκου.

Κατά τη συνάντηση υπήρξε συμφωνία ότι οι συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ αντιπροσώπευαν μια «κρίσιμη στιγμή» για την ενίσχυση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και επανέλαβε τις εκκλήσεις για «δίκαιη και διαρκή ειρήνη… η οποία να περιλαμβάνει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας». Η φύση αυτών των μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας είναι ένα άλλο ανοιχτό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται για τη συγκρότηση ενός διεθνούς συνασπισμού έτοιμου να προσφέρει συνεχή στρατιωτική υποστήριξη στο Κίεβο σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, αν και δεν είναι ακόμη σαφές ποια μορφή θα λάβει αυτό.

Μετά τις συνομιλίες στο Λονδίνο, ο Ζελένσκι πέταξε στις Βρυξέλλες για να συναντηθεί με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και την επικεφαλής της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ σήμερα (9/12) αναμένεται να συναντηθεί με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Η Μόσχα ισχυρίστηκε επίσης ότι οι συνομιλίες με τον Λευκό Οίκο ήταν εποικοδομητικές, παρά τις ελάχιστες δημόσιες ενδείξεις ότι έχει προχωρήσει σε οποιονδήποτε από τους στόχους που έθεσε το Κρεμλίνο όταν ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή του τον Φεβρουάριο του 2022.