Η ώρα της κρίσης στο Βερολίνο: Συνεχίζονται σήμερα οι συνομιλίες Ουκρανίας-ΗΠΑ – Εγκαταλείπει τις φιλοδοξίες ένταξης στο ΝΑΤΟ ο Ζελένσκι

Χωρίς λευκό καπνό ολοκληρώθηκαν, ύστερα από περίπου πέντε ώρες, οι συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στο Βερολίνο σχετικά με το σχέδιο για τη λήξη του πολέμου.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα Δευτέρα 15/12 στη γερμανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με δήλωση συμβούλου του Ουκρανού προέδρου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένκσι, με τον χρόνο να πιέζει και τον Αμερικανό πρόεδρο να διαμηνύει ότι δεν έχει άλλη υπομονή, καλείται να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ ή αν θα ακολουθήσει άλλη πορεία σε αχαρτογράφητα νερά.

Στο Βερολίνο, όπου βρίσκεται από χθες Κυριακή το απόγευμα ο Ζελένσκι, θα κριθεί το παρόν και το μέλλον της Ουκρανίας, ενώ στον διάλογο μπαίνουν και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, καθώς και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα tagesschau.de, «το Βερολίνο μπορεί να γίνει ένα αποφασιστικό μέρος για τις συνομιλίες σχετικά με το τέλος του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας».

Στη χθεσινή σύσκεψη, ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε στο Βερολίνο με τους απεσταλμένους του Τραμπ, Γουίτκοφ και Κούσνερ και σήμερα, αναμένεται να ληφθούν οι αποφάσεις για το τι μέλλει γενέσθαι.

Μετά την πολύωρη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι επιτεύχθηκε «σημαντική πρόοδος» και ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν σήμερα Δευτέρα, πριν τη σύσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Στη σύσκεψη κορυφής με τους Ευρωπαίους ηγέτες, αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για τις ραγδαίες εξελίξεις που θα ακολουθήσουν, είτε με την αποδοχή του σχεδίου Τραμπ, είτε με την επιλογή ενός διαφορετικού δρόμου.

Ήδη από την Κυριακή, η Ουκρανία εγκατέλειψε τον στόχο της να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση, ως συμβιβασμό για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η στροφή αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για την Ουκρανία, η οποία είχε ως βασικό της στόχο την ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Αυτός ο συμβιβασμός του Κιέβου εκπληρώνει έναν από τους βασικούς όρους που έχει θέσει η Μόσχα και προσωπικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος θεωρεί «κόκκινη γραμμή» τη σχέση την οποιαδήποτε σχέση της Ουκρανίας με τη Συμμαχία.

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και άλλους εταίρους αντί της ένταξης στο ΝΑΤΟ αντιπροσώπευαν έναν συμβιβασμό από την πλευρά της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ζελένσκι ενόψει των συζητήσεων της Κυριακής.

«Από την αρχή, η επιθυμία της Ουκρανίας ήταν να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αυτές είναι πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας. Ορισμένοι εταίροι από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη δεν υποστήριξαν αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σε συνομιλία μέσω WhatsApp, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

«Έτσι, σήμερα, οι διμερείς εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ, οι εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5 για εμάς από τις ΗΠΑ και οι εγγυήσεις ασφαλείας από Ευρωπαίους συναδέλφους, καθώς και από άλλες χώρες – Καναδά, Ιαπωνία – αποτελούν μια ευκαιρία να αποτραπεί μια ακόμη ρωσική εισβολή», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

«Και είναι ήδη ένας συμβιβασμός από την πλευρά μας», τόνιζε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικές.

Επίσης, σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο πρόεδρος Ζελένσκι θα συμμετάσχουν στο Γερμανο-ουκρανικό οικονομικό Φόρουμ που πραγματοποιείται στο Βερολίνο, ενώ αργότερα αναμένεται η άφιξη των ηγετών της Γαλλίας και της Βρετανίας και αξιωματούχων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.