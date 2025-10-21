“Η μάνα σου”: Σάλος με την… παιδαριώδη απάντηση της Λέβιτ σε δημοσιογράφο – Τι τη ρώτησε (Εικόνα)

Αίσθηση έχει προκαλέσει η απίστευτη απάντηση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, σε ερώτηση δημοσιογράφου της Huffington Post.

Η κόντρα ξέσπασε ύστερα από ερώτηση του δημοσιογράφου για το ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη για την επερχόμενη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το ερώτημα που έθεσε συντάκτης της Huffington ήταν ως εξής:

«Είναι η πόλη όπου η Ρωσία υποσχέθηκε να μην εισβάλει στην Ουκρανία αν αυτή παραιτηθεί από τα πυρηνικά όπλα που κληρονόμησε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό της δίνει συμβολική σημασία.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, είναι επίσης ο μόνος ηγέτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ που τάσσεται με το πλευρό του Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο».

Λαμβάνοντας υπόψιν αυτό το ιστορικό, το HuffPost ρώτησε τη Λέβιτ και τον διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσέουνγκ ποιος επέλεξε τη Βουδαπέστη.

Εκείνη απάντησε «η μάνα σου», ενώ και ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσέουνγκ απάντησε ένα λεπτό αργότερα και αυτός: «Η μάνα σου».

Τη Δευτέρα, η Καρολάιν Λέβιτ έδωσε συνέχεια στις επιθέσεις κατά του HuffPost, αλλά και πάλι χωρίς να απαντήσει ποιος επέλεξε τη Βουδαπέστη.

«Για να καταλάβετε το πλαίσιο, ο S.V. Dáte της Huffington Post δεν είναι δημοσιογράφος που ενδιαφέρεται για τα γεγονότα. Είναι ένας αριστερός δημοσιογράφος που επιτίθεται συνεχώς στον πρόεδρο Τραμπ εδώ και χρόνια και βομβαρδίζει συνεχώς το τηλέφωνό μου με τα επιχειρήματα των Δημοκρατικών. Απλά ρίξτε μια ματιά στο feed του @svdate, μοιάζει με προσωπικό ημερολόγιο κατά του Τραμπ» έγραψε στο X.

Στη συνέχεια, δημοσίευσε ένα screenshot από το μήνυμα με την ερώτηση του HuffPost και τις απαντήσεις της, ωστόσο, δεν απάντησε στην αρχική ερώτηση.

