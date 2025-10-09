Guardian: Προετοιμάζεται για αντίποινα από τον Τραμπ αν δεν κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης η Νορβηγία

Έτοιμη για τα αντίποινα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εφόσον δεν κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης είναι σύμφωνα με τον Guardian η Νορβηγία.

Συγκεκριμένα, η Νορβηγία θα ανακοινώνει την Παρασκευή 10/10 θα ανακοινώσει τον φετινό κάτοχο του Νόμπελ Ειρήνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να θέλει σαν τίποτα άλλο να πάρει αυτό το βραβείο.

Ο αρθρογράφος και αναλυτής Χάραλντ Στάνγκελ εξέφρασε την εικασία ότι τα αντίποινα από τον Τραμπ -εάν επρόκειτο να έρθουν- θα μπορούσαν να λάβουν τη μορφή δασμών, απαιτήσεων για υψηλότερες συνεισφορές στο ΝΑΤΟ ή ακόμη και ανακήρυξης της Νορβηγίας ως εχθρού.

«[Ο Τραμπ] είναι τόσο απρόβλεπτος. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη «φόβος», αλλά υπάρχει η αίσθηση ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είναι δύσκολη», είπε. «Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσεις στον Ντόναλντ Τραμπ ή σε πολλές άλλες χώρες στον κόσμο ότι πρόκειται για μια εντελώς ανεξάρτητη επιτροπή, επειδή δεν σέβονται αυτό το είδος ανεξαρτησίας».

Είπε ότι αν κέρδιζε ο Τραμπ, θα ήταν «η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης».\

Η Νίνα Γκρέγκερ, διευθύντρια του Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη Osl, πιστεύει ότι οι πιο πιθανές υποψήφιες για να κερδίσουν το φετινό βραβείο ειρήνης περιλαμβάνουν τα Δωμάτια Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης του Σουδάν, την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων και τη Διεθνή Ένωση Γυναικών για την Ειρήνη και την Ελευθερία.

«Ενώ [ο Τραμπ] σαφώς αξίζει τα εύσημα για τις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε εάν η ειρηνευτική πρόταση θα εφαρμοστεί και θα οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη», δήλωσε ο Γκρέγκερ.

«Η αποχώρηση του Τραμπ από τους διεθνείς θεσμούς και η επιθυμία του να αναλάβει τη Γροιλανδία από το Βασίλειο της Δανίας, σύμμαχο του ΝΑΤΟ, καθώς και οι παραβιάσεις βασικών δημοκρατικών δικαιωμάτων εντός της χώρας του, δεν ευθυγραμμίζονται με τη διαθήκη του Νόμπελ».