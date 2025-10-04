Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Την έσυραν από τα μαλλιά και την ανάγκασαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία» καταγγέλλει Τούρκος ακτιβιστής

Σε καταγγελία για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν οι Ισραηλινοί στρατιώτες στην Γκρέτα Τούνμπεργκ προχώρησε ένας Τούρκος ακτιβιστής.

Συγκεκριμένα, ο Ερσίν Τσελίκ μιλώντας στο πρακτορείο Anadolu ανέφερε πως «έσυραν τη μικρή Γκρέτα (Τούνμπεργκ) από τα μαλλιά μπροστά στα μάτια μας, τη χτύπησαν και την ανάγκασαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία. Της έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν, ως προειδοποίηση για τους άλλους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#BREAKING “They dragged little Greta (Thunberg) by her hair before our eyes, beat her, and forced her to kiss the Israeli flag. They did everything imaginable to her, as a warning to others,” says Turkish activist and Sumud Flotilla participant Ersin Celik pic.twitter.com/43CYfbXzI3— Anadolu English (@anadoluagency) October 4, 2025

«Είπαμε στις (ισραηλινές) δυνάμεις που επιβιβάστηκαν στο πλοίο μας ότι είμαστε πολίτες ακτιβιστές που πηγαίνουν στη Γάζα. Δεν σας αντιμετωπίζουμε και δεν θέλουμε να σας συναντήσουμε στα χωρικά ύδατα της Γάζας ή σε άλλα. Δεν αποτελούμε απειλή», είπε από την πλευρά του ο πρώην πρωθυπουργός της Λιβύης αλ-Χάσι για να προσθέσει:

«Του είπαμε ότι είμαστε αγγελιοφόροι από τον κόσμο που μεταφέρουν βοήθεια από την Ευρώπη, την Τουρκία, τη Βόρεια Αφρική, τη Λατινική Αμερική, τις ΗΠΑ, ακόμη και από Εβραίους που αγαπούν την ειρήνη».

Σήμερα το μεσημέρι έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη 137 ακτιβιστές, εκ των οποίων οι 36 είναι Τούρκοι και οι υπόλοιποι από τις ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αλγερία, το Μαρόκο, την Ιταλία, το Κουβέιτ, τη Λιβύη, τη Μαλαισία, τη Μαυριτανία, την Ελβετία, την Τυνησία και την Ιορδανία, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Δύο ακτιβιστές, η Μαλαισιανή Χαζουάνι Χέλμι και ο Αμερικανός Γουίντφιλντ Μπίβερ, είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι υπήρξαν μάρτυρες της κακομεταχείρισης που υπέστη η Τούνμπεργκ, λέγοντας ότι την έσπρωξαν και την ανάγκασαν να ενδυθεί μια ισραηλινή σημαία.

«Ήταν καταστροφικό. Μας συμπεριφέρθηκαν σαν να ήμασταν ζώα» είπε η 28χρονη Χέλμι, υποστηρίζοντας ότι δεν τους δόθηκε καθαρό φαγητό ή νερό και ότι κατασχέθηκαν τα φάρμακα και τα υπάρχοντά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπίβερ, 43 ετών, είπε ότι η συμπεριφορά απέναντι την Τούνμπεργκ ήταν «φρικτή» και ότι την χρησιμοποίησαν «για προπαγάνδα», περιγράφοντας ότι την έσπρωξαν σε ένα δωμάτιο όταν έφτασε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιτάμαρ Μπεν-Γκβιρ.

Το Ισραήλ καταδικάστηκε διεθνώς αφού ο στρατός του αναχαίτισε όλα τα πλοιάρια που μετείχαν στον στόλο που μετέφερε βοήθεια στη Γάζα και συνέλαβε περισσότερους από 450 ακτιβιστές. Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι όλοι οι κρατούμενοι ήταν «ασφαλείς και καλά στην υγεία τους» και ότι οι απελάσεις τους θα ολοκληρωθούν «το συντομότερο δυνατόν». Σε άλλη ανάρτηση, το υπουργείο κατηγόρησε ορισμένα από τα μέλη του στολίσκου ότι «παρεμποδίζουν σκοπίμως» τη διαδικασία της απέλασης, χωρίς να παράσχει κάποια απόδειξη. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτόν τον ισχυρισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι είπε νωρίτερα ότι μεταξύ των 137 που απελάθηκαν ήταν και 26 Ιταλοί ενώ άλλοι 15 παραμένουν στο Ισραήλ και θα απελαθούν τις επόμενες ημέρες. «Έδωσα και πάλι οδηγίες στην ιταλική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ να διασφαλίσει ότι οι εναπομείναντες συμπατριώτες αντιμετωπίζονται με σεβασμό στα δικαιώματά τους», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Μια πρώτη ομάδα τεσσάρων Ιταλών κοινοβουλευτικών έφτασε στη Ρώμη την Παρασκευή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εκείνοι που ενεργούσαν νομίμως ήταν αυτοί που επέβαιναν σε αυτά τα σκάφη. Εκείνοι που έδρασαν παράνομα ήταν εκείνοι που τους εμπόδισαν να φτάσουν στη Γάζα» είπε ο Αρτούρο Σκότο, ένας από τους Ιταλούς βουλευτές που μετείχαν στην αποστολή.

«Μας σταμάτησαν βιαίως (…) μας κράτησαν ομήρους βιαίως» είπε η συνάδελφός του, Μπενεντέντα Σκουντέρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την Adalah, μια ισραηλινή ομάδα που παρέχει νομική βοήθεια στα μέλη του στολίσκου, σε ορισμένους κρατούμενους αρνήθηκαν την πρόσβαση σε δικηγόρο, νερό, φάρμακα και τουαλέτα. Υποχρεώθηκαν επίσης να παραμείνουν γονατιστοί «με τα χέρια τους δεμένα επί τουλάχιστον πέντε ώρες, αφού κάποιοι από του συμμετέχοντες φώναξαν “Ελευθερία στην Παλαιστίνη”», ανέφερε αυτή η ομάδα.

Το Ισραήλ αρνείται τις κατηγορίες. «Όλοι οι ισχυρισμοί της Adalah είναι παντελώς ψευδείς. Φυσικά, όλοι οι κρατούμενοι (…) είχαν πρόσβαση σε νερό, φαγητό και τουαλέτα. Δεν τους αρνήθηκαν την πρόσβαση σε νομικό σύμβουλο και όλα τα νόμιμα δικαιώματα τους τηρήθηκαν πλήρως» είπε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στο πρακτορείο Reuters.