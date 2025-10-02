Γκρέτα Τούνμπεργκ: Η στιγμή της σύλληψης της ακτιβίστριας από τον ισραηλινό στρατό (Βίντεο)

Το Ισραήλ εμπόδισε τα πλοία του διεθνούς στολίσκου που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσουν στην Γάζα. Ανάμεσα στα άτομα που συνέλαβε ο ισραηλινός στρατός ήταν η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, που είναι “ασφαλής και υγιής” σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Το βίντεο δείχνει έναν στρατιώτη να δίνει στην Γκρέτα Τουρνμπεργκ νερό και κάποια πράγματα για την κάλυψη των βασικών αναγκών. Από την πλευρά της, η Τούνμπεργκ βάζει ένα καπέλο κι ένα λευκό μπουφάν καθώς μαζεύει τα πράγματά της.

Μαζί με την Τούνμπεργκ στον στόλο της νηοπομπής συμμετέχουν περίπου 43 σκάφη και 500 ακτιβιστές και εργαζόμενοι ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ανάμεσα τους η Αμερικανίδα ηθοποιός Σούζαν Σαράντον, μαζί με τον εγγονό του Νέλσον Μαντέλα, Μάντλα Μαντέλα.

Το ισραηλινό ναυτικό ακινητοποίησε πλοία και συνέλαβε ακτιβιστές που επέβαιναν σε αυτά. Ειδικότερα, σκάφη του ισραηλινού ναυτικού περικύκλωσαν τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud, ο οποίος κατευθυνόταν προς τη Γάζα για να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια, και άρχισαν παράνομα να καταλαμβάνουν τα πλοία.

Σύμφωνα με αναφορές από ελληνικές πηγές, στις 06:23 ώρα Ελλάδας, και το πλοίο «Οξυγόνο» δέχθηκε αναχαίτιση από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας.

Στα «χέρια» των δυνάμεων του Ισραήλ είναι και τα ελληνικά σκάφη «Βαγγέλης Πισσίας», «Ahed Tamimi» και «Παύλος Φύσσας» – όλα μέλη της αποστολής Global Sumud Flotilla, που έχει στόχο να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους της Γάζας, λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλλει η ισραηλινή κυβέρνηση.