Σοκάρουν τα βίντεο που δείχνουν την κατάσταση πολέμου που επικρατεί στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις της Χαμάς.

Συγκεκριμένα όπως δείχνει το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου οι Παλαιστίνιοι δεν διστάζουν να ρίχνουν μέρος του τείχους στη Λωρίδα της Γάζας πανηγυρίζοντας μάλιστα για αυτή την κίνηση τους.

Breaking news

Separation wall on the Gaza Strip border gotten down by Palestinians#Palestine #Palestinian #Israel #IsraelUnderAttack#GazaUnderAttack#Hamas #TelAviv pic.twitter.com/NgUnA8gfdU