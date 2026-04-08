Γκαλιμπάφ: Η πρόταση των 10 σημείων του Ιράν έχει ήδη παραβιαστεί

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ τόνισε ότι τρία σημεία στην πρόταση 10 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου έχουν παραβιαστεί πριν καν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.

Ο Γκαλιμπάφ είπε ότι μια συμφωνία ήταν ότι η κατάπαυση του πυρός θα επεκταθεί στον Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι ένα «μη επανδρωμένο αεροσκάφος» εισήλθε στον ιρανικό εναέριο χώρο, «παραβιάζοντας κατάφωρα» μια ρήτρα που απαγορεύει τέτοιες παραβιάσεις. Από εκεί και πέρα, υποστήριξε ότι το «δικαίωμα εμπλουτισμού» του Ιράν περιλαμβανόταν επίσης στο σχέδιο των 10 σημείων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η βαθιά ιστορική δυσπιστία που τρέφουμε απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες πηγάζει από τις επανειλημμένες παραβιάσεις κάθε μορφής δεσμεύσεων εκ μέρους τους — ένα πρότυπο που δυστυχώς επαναλήφθηκε για άλλη μια φορά.

Όπως δήλωσε σαφώς ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Truth του, η Πρόταση 10 Σημείων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν αποτελεί μια «εφαρμόσιμη βάση διαπραγμάτευσης» και το κύριο πλαίσιο για αυτές τις συνομιλίες. Ωστόσο, 3 ρήτρες αυτής της πρότασης έχουν παραβιαστεί μέχρι στιγμής:

Μη συμμόρφωση με την πρώτη ρήτρα της Πρότασης 10 Σημείων σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο — μια δέσμευση στην οποία αναφέρθηκε ρητά και ο Πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ, ανακηρύσσοντάς την ως «μια άμεση κατάπαυση του πυρός παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και άλλων περιοχών, με άμεση ισχύ».

Η είσοδος ενός παραβατικού drone στον εναέριο χώρο του Ιράν, το οποίο καταστράφηκε στην πόλη Λαρ της επαρχίας Φαρς, σε σαφή παραβίαση της ρήτρας που απαγορεύει οποιαδήποτε περαιτέρω παραβίαση του εναέριου χώρου του Ιράν. Άρνηση του δικαιώματος του Ιράν στον εμπλουτισμό, το οποίο περιλαμβανόταν στην έκτη ρήτρα του πλαισίου. Τώρα, η ίδια η «εφαρμόσιμη βάση διαπραγμάτευσης» έχει παραβιαστεί ανοιχτά και ξεκάθαρα, ακόμη και πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Σε μια τέτοια κατάσταση, μια διμερής κατάπαυση του πυρός ή διαπραγματεύσεις είναι παράλογες» είπε.