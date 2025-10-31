Γιατί “ναυάγησε” η σύνοδος κορυφής Τραμπ με Πούτιν στη Βουδαπέστη – Το παρασκήνιο και το οργισμένο τηλεφώνημα

Την αιτία ακύρωσης από πλευράς των ΗΠΑ της προγραμματισμένης συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη ανάμεσα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, αποκάλυψαν οι Financial Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οριστικό «ναυάγιο» της συνάντησης προκλήθηκε λόγω της επίμονης στάσης της Ρωσίας στα σκληροπυρηνικά της αιτήματα σε σχέση με την Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The US cancelled the planned meeting in Budapest after a memo from Russia’s foreign ministry was swiftly followed by a tense call between the two countries’ top diplomats https://t.co/PXd7vIwrQw pic.twitter.com/GqA77qFZqG— Financial Times (@FT) October 31, 2025

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από μια έντονη συνομιλία ανάμεσα στους υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, σημειώνει η εφημερίδα επικαλούμενη πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα των FT. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει, ενώ ούτε αξιωματούχοι της ρωσικής κυβέρνησης ήταν διαθέσιμοι για σχόλιο.

Υπενθυμίζεται ότι τα σχέδια για μια σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη αυτό τον μήνα ανάμεσα στον Τραμπ και στον Πούτιν ανεστάλησαν μετά την επιμονή της Μόσχας στις απαιτήσεις της, περιλαμβανομένου του αιτήματος να παραχωρήσει η Ουκρανία περισσότερα εδάφη ως προϋπόθεση για εκεχειρία.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει την έκκληση της Ουκρανίας για άμεση εκεχειρία στη σημερινή γραμμή του μετώπου.

Μερικές ημέρες αφότου ο Τραμπ και ο Πούτιν είχαν συμφωνήσει σε συνάντηση στην ουγγρική πρωτεύουσα για να συζητήσουν με ποιο τρόπο θα τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έστειλε υπόμνημα στην Ουάσινγκτον υπογραμμίζοντας τα ίδια αιτήματα για την αντιμετώπιση αυτού που ο Πούτιν χαρακτηρίζει “βαθύτερες αιτίες” της εισβολής του, που περιλαμβάνει παραχωρήσεις εδαφών, ραγδαία μείωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και εγγυήσεις ότι το Κίεβο δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, έγραψε η εφημερίδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, οι ΗΠΑ ματαίωσαν τη σύνοδο έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, μετά την οποία ο τελευταίος είπε στον Τραμπ ότι η Μόσχα δεν δείχνει καμία πρόθεση να διαπραγματευτεί, έγραψε η εφημερίδα.

Αυτό τον μήνα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ενώ η Ουκρανία είναι έτοιμη να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες, δεν θα αποσύρει πρώτη τα στρατεύματά της από επιπλέον περιοχές όπως αξιώνει η Μόσχα.